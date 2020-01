Palmeiras oficializa contratação de Angelina, capitã da Seleção Brasileira Sub-20

Capitã da Seleção Brasileira Sub-20, Angelina, é a nova contratada pelo Palmeiras. A meio-campista defendeu o Santos nas últimas três temporadas. Aos 19 anos já tem é campeã brasileira e paulista de clubes, além do Sul-Americano Sub-20 com a equipe nacional.

Angelina é natural de New Jersey, nos Estados Unidos, entretanto sua carreira no futebol se iniciou no Jacarepaguá-RJ. Aos 12 anos, fez o primeiro teste, no Vasco da Gama, onde defendeu a camisa do clube até 2016, na categoria Sub-17.

No Palmeiras, Angelina terá a oportunidade de voltar a jogar com suas companheiras de Seleção, como a goleira Jully, as meio-campistas Ary Borges, Juliana e Karla Alves e a lateral-direita Isabella. O reencontro também acontecerá com Rosana, sua colega no santos em 2018.

"Vai ser um prazer enorme voltar a jogar com essas meninas. Estava com saudades delas e tivemos muitas glórias na Seleção", comentou.

2020

A lista de reforços da equipe do Verdão é longa, além de Angelina, Rosana, multicampeã que já atuou em diversos times nos Estados Unidos e na Europa. Ary Borges e Ottilia que fizeram uma ótima campanha pelo São Paulo na última temporada também foram anunciadas pela equipe palmeirense.

O primeiro compromisso das Palestrinas no ano será contra o Corinthians, atual campeão, em partida marcada para o dia 09 de fevereiro pela série A1 do Campeonato Brasileiro. A equipe também entra na disputa do Campeonato Paulista e da Copa Paulista.