Com placar magro, Sport Recife bate Desportiva Paraense na estreia da Copa SP

Foi com apenas um gol que Sport Recife estreou com o pé direito na 51ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time pernambucano bateu o Desportiva Paraense-PA com gol do zagueiro Pedrão, no primeiro tempo. O jogo foi válido pelo Grupo 28 (Osasco) da Copinha.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, com boas oportunidades criadas. O Desportiva teve chance de surpreender o Leão, mas a equipe do Pará deixava a desejar na pontaria.

O gol da partida foi registrado aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Pedrão ganhou do marcador e cabeceou com precisão para as redes do adversário.

Na segunda etapa, o jogo persistiu no equilíbrio, com o Sport tentando administrar a partida. Na desvantagem, a Desportiva pressionou o Leão nos minutos finais, mas continuou sem conseguir caprichar no último chute para chegar no gol de empate.

Audax-SP x Moto Club-MA

Se o Sport venceu com um placar mínimo, o embate entre Audax-SP e Moto Club-MA, teve a história bem diferente. O time paulista venceu por a 4 a 3, com gols de Gabriel Poti, Ifeanyi, Joe e Marco Antonio. Já para o Moto Club, Kedson e Valdenilson, duas vezes, foram os autores dos gols.

O Audax perdia por 2 a 0 até os 30 minutos do primeiro tempo, porém não diminuiu o ritmo, mesmo com os gols sofridos. O Garoto Audacioso teve oito escanteios a favor, contra nenhum do Moto Club.

Apesar de terem ficado com o mesmo saldo de gols após o fim da rodada, o Audax lidera o Grupo 28 por possuir mais gols a favor, momentaneamente.