Zagueiro Oswaldo Henríquez não renova e se despede do Vasco

O zagueiro Oswaldo Henriquez não vai permanecer no Vasco em 2020. Após um ano e meio, chega ao fim a passagem do colombiano por São Januário. O Vasco e seus representantes não entraram em um acordo para a permanência do atleta. Na equipe carioca, foram 40 partidas e um gol marcado.



O zagueiro chegou em 2018 e teve poucas chances com o então treinador Alberto Valentim. Com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, as coisas mudaram de figura. Henriquez foi titular e peça importante da equipe na disputa do Campeonato Brasileiro.



Além de pendências financeiras que o Vasco possui com o atleta, com salários e direitos de imagens atrasados, o zagueiro também esperava uma valorização. O Vasco entendeu a pedida acima do orçamento do clube para a atual temporada e encerrou as negociações para renovação de contrato.



Com a saída de Henriquez, o Vasco segue em busca de um zagueiro para substituí-lo. O sonho é o ex-xodó da torcida Dedé, que pode estar de saída do Cruzeiro. O jogador se apresentará esta semana ao clube celeste para tentar resolver seu futuro.



No atual elenco, o Vasco conta com Leandro Castan, Ricardo Graça, Werley, Breno e os jovens recém-promovidos da base Cruz-Maltina, Ulisses e Miranda. A expectativa é a chegada de mais um jogador para ser titular.



Além de Henriquez, outros jogadores deixaram o Vasco após fim do contrato. São eles: Clayton, Cáceres, Valdivia, Sidão, Marquinho, Danilo Barcelos, Felipe Bastos, João Pedro, Bruno Ritter, Michel e Bruno Henricky. Outros que não teriam espaço na temporada, foram emprestados: Bruno Cosendey, Halls, Guilherme Costa, Caio Monteiro e Dudu. Luis Gustavo, Cláudio Winck, Rafael Galhardo e William Maranhão devem seguir o mesmo caminho.