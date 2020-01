Volante Bruno Ritter acerta saída do Vasco rumo ao Bahrein

Volante Bruno Ritter está de casa nova. O jogador deixou o Vasco e acertou com o Manama Club, equipe do Bahrein, por três anos. O atleta que tem passagens por Criciúma e Internacional teve algumas oportunidades na equipe profissional cruz-maltina, com destaque no fim de 2018, no entanto em 2019 acabou não tendo mais chances.



Após fechar contrato e concretizar a transferência, o jogador já esta no Bahrein e fez neste sábado (4), o primeiro treino com a nova equipe.

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

"Cheguei durante a semana e hoje fiz meu primeiro treino com o grupo. Como foi uma viagem longa, foi um treino bem mais leve . Tem quatro brasileiros no clube, então acho que não será difícil a adaptação. Espero ajudar o clube a ser campeão das competições que jogar e espero estar apto para quando retornar o torneio poder jogar. Tive algumas oportunidades no fim de 2018, acredito que até fui bem em alguns jogos, mas acabei tendo uma lesão no tornozelo que atrapalhou minha sequência no profissional e depois acabei não tendo oportunidades", disse.



As competições no Bahrein retornam dia 20 de janeiro e o brasileiro já estará integrado ao elenco do time do Oriente Médio.