Meia-atacante Bruno Nazário é emprestado pelo Hoffenheim ao Botafogo

A cada hora mais próximo de ser oficializado como reforço do Botafogo para 2020, o meia-atacante Bruno Nazário tem sua chegada ao Rio de Janeiro marcada para a próxima terça-feira (7). No mesmo dia, o jogador de 24 anos passará por exames no Glorioso.

Pretendido também pelo Atlético-MG, Bruno pertence ao Hoffenheim, que o emprestou ao Botafogo até o fim de dezembro deste ano. Em 2019, o meia atuou com a camisa do Athletico-PR em 21 jogos. Antes, o time alemão já havia o emprestado para o KS Lechia-POL, Cruzeiro e Guarani.

Em contato com integrante da comissão técnica do clube de General Severiano, a resposta foi de: "Sim, já está tudo certo". Logo, a informação dada em primeira mão pelo jornalista Thiago Franklin foi confirmada pela VAVEL Brasil.

Visando a disputa do Campeonato Carioca, o elenco botafoguense se reapresenta na quarta-feira (8), um dia após a vinda de Bruno Nazário, mas no dia 12 viaja para a pré-temporada no CT do Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins-ES.

Outro alvo do Botafogo é o meia chileno Ignacio Jara. Ele tem 22 anos e joga pelo lado direito do campo. Diretoria do Fogão segue em negociação.