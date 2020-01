Ferroviária e Palmeiras vencem e se classificam para próxima fase da Copa São Paulo

E segue a famosa Copa São Paulo de Futebol chuva! No último domingo (5), pelo Grupo 17, houveram mais dois jogos onde os classificados para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram definidos. O primeiro jogo foi entre Ferroviária e União – MT, onde a Ferroviária venceu por 5 a 1.

No segundo jogo, o Palmeiras enfrentou o Petrolina – PE e venceu, por 2 a 0. Ambos os jogos foram na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Goleada da Ferrinha

Aos 12 minutos, em uma bola lançada da esquerda, Ian escorou a bola para trás onde Claudinho bateu forte para abrir o placar. Apenas 10 minutos depois, em um cruzamento de Claudinho, David apareceu na segunda trave e colocou a bola de cabeça, por cima do goleiro, no canto esquerdo para fazer o segundo!

No segundo tempo, com 13 minutos, em um erro de saída de jogo da Ferrinha, GTA ficou com a bola e bateu no canto direito do goleiro, diminuindo o placar!

10 minutos depois, em um cruzamento de Jhoninha vindo da esquerda, David bateu de primeira para fazer o terceiro da Ferroviária.

E a Ferroviária fez virar goleada! Em um contra-ataque, David ganhou no corpo do defensor, carregou a bola e tocou para Jhoninha bater pro gol e fazer o quarto dos donos da casa!

Já nos acréscimos, Antonio Gabriel passou pela defesa e foi tocado, sofrendo o pênalti. Willian bateu no canto direito do goleiro, no alto, fazendo o quinto e fechando a goleada!

Foto: Tiago Pavini/Ferroviária

Muita chuva e vitória alviverde

Logo aos quatro minutos, Fabrício abriu o placar para o Palmeiras com um desvio de cabeça após um levantamento na área vindo da esquerda, vencendo Leanderson!

Aos 19, Gabriel Silva escapou pelo meio, driblou o zagueiro e tentou o chute, mas mandou a bola por cima do gol. Na saída de jogo, o Palmeiras já roubou a bola e entrou na área. No meio da confusão, o mesmo Gabriel tentou de calcanhar, mas mandou a bola nas mãos do goleiro!

Aos 23 minutos, em um toque errado da defesa do Palmeiras para trás, Gabriel Bonfim saiu cara a cara com Magrão e bateu em cima do goleiro, que saiu muito bem do gol!

Com 43 minutos de jogo, Ramon cruzou para o meio da área, Noguera devolveu para a pequena área, onde Gabriel Silva desviou e Fabrício se atirou na bola para desviar ela para o fundo do gol, fazendo o segundo do Verdão!

Logo aos dois minutos do segundo tempo, Gabriel Bonfim saiu cara a cara com Magrão, após um desvio dentro da área, mas o goleiro saiu bem e bloqueou a finalização!

Com 10 minutos, Gabriel Silva saiu na cara do goleiro, driblou ele, mas na hora de finalizar, Leanderson se recuperou e travou o chute, salvando o Petrolina.

Com 43 minutos da segunda etapa, Lincoln teve uma falta frontal para bater, mas o meia palmeirense mandou por cima do gol, sem perigo para o goleiro. Três minutos depois, Lucas Cordeiro saiu na cara do goleiro do Petrolina e bateu forte, mas Leanderson defendeu mais uma vez!

Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

Na terceira e última rodada, o União – MT enfrenta o Petrolina – PE, às 19h15, no jogo dos eliminados. Mais tarde, às 21h30, a Ferroviária jogará contra o Palmeiras, para definir o primeiro colocado do grupo. Ambos os jogos acontecem na próxima quarta-feira (8).

A tabela do grupo 17 está assim após a 2ª rodada: