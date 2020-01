São Paulo e Operário-PR amargam empate sem gols na estreia da Copinha

São Paulo e Operário-PR se enfrentaram, no último sábado (4), pela primeira rodada do grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor Paulista e os Fantasmas não saíram do zero do placar.

Logo aos 10 minutos da primeira etapa, o São Paulo chegou a assustar a equipe paranaense. Anilson recebeu no fundo e cruzou para o meio da área e encontrou Galeano para completar, mas a defesa do Operário-PR tira em cima da linha.

O primeiro tempo seguiu morno e sem efetividade. No entanto, a equipe do Fantasma foi a que criou a chance mais perigosa de gol nos primeiros 45 minutos. Aos 36, Gabriel Vieira pedalou em cima de Anilson, dentro da área, e chegou na linha de fundo. Na finalização, o atleta mandou um foguete cruzado, mas o goleiro são-paulino fez a defesa.

O começo do segundo foi promissor para o atual campeão da Copinha. Logo aos 3 minutos, Ed Carlos cobrou falta por cima da barreira e Fabrício espalmou. No rebote, Talles arriscou a finalização, mas, mais uma vez, o goleiro do Operário-PR salvou a equipe.

O Tricolor assustou mais uma vez aos 16 minutos. O zagueiro Matheus recebeu no meio e arriscou uma pancada de fora da área. A bola saiu pelo lado direito de Fabrício, mas levou muito perigo.

A sequência da partida foi um massacre do São Paulo sobre os paranaenses, mas o goleiro Fabrício acabou com a possibilidade do Tricolor abrir o placar devido suas excelentes defesas. Até que aos 38 minutos da segunda etapa a equipe paulista perdeu uma clara chance de gol.

Maia recebeu dentro da área, foi para cima da marcação. Na hora da conclusão foi bloqueado, e a bola sobrou para Sena dentro da pequena, livre de marcação. Porém, o jogador do Tricolor Paulista chutou para fora, perdendo uma clara oportunidade de abrir o placar.

A tentativa de abrir o placar não acabou pelo lado do São Paulo. Aos 42 minutos, Sena faz ótima jogada pela direita, avança pela marcação e cruzou para Juan dentro da área. Mesmo livre na área, o jogador finalizou por cima do gol.

No outro confronto do grupo…

Ainda pelo grupo 29, São Bernardo e Palmeira também se enfrentaram na tarde do último sábado (3). A equipe do ABC derrotou o Verdão do Agreste por 2 a 1 e assumiu a liderança na tabela.