Novo auxiliar técnico do CSA, Maldonado posta: "Meu ano se inicia com gratidão"

Ele está de volta! Depois de fazer história no futebol brasileiro atuando como volante no São Paulo, Cruzeiro, Santos, Flamengo e Corinthians, o chileno Cláudio Maldonado retorna ao Brasil, agora como auxiliar do técnico Maurício Barbieri, que assumiu o CSA em 2020.

Em post no Instagram, Maldonado expressou sua gratidão ao clube alagoano por ter aberto as portas para ele.

"O meu ano se inicia com gratidão. O futebol é a minha vida. Poder continuar escrevendo a minha história é um privilégio para mim. Eu recomeço no Brasil, no CSA, que abre as portas. Sou muito grato ao professor Maurício Barbieri pelo convite, para trabalhar como seu auxiliar técnico. Trabalharemos para melhorar e engrandecer o CSA. Que Deus nos acompanhe neste ano de 2020, assim como o escudo do CSA precisamos de todos. União e força!"

Neste ano, o Azulão disputa Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. Maldonado e Barbieri são os responsáveis pela remontagem do elenco após queda da primeira divisão nacional.