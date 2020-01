Após tropeço, meia Filipe pede atenção máxima do Santo André contra Criciúma 

O Santo André estreou com um tropeço na Copinha. Destaque na virada do Ramalhão, meia Filipe, que participou do segundo gol diante do Jaguariúna, pede atenção máxima contra o Criciúma, em confronto nesta segunda-feira (6), às 15h15, no estádio Alfredo Chiavegato.

Ciente do equilíbrio no grupo, que também tem o Náutico, o atleta afirma que uma vitória na segunda partida do Santo André pode encaminhar a classificação, pois todos os confrontos terminaram iguais na estreia do Grupo 20.

”Acabamos deixando escapar o resultado que nos daria muita tranquilidade no último minuto. Isso não pode acontecer neste tipo de torneio que é de tiro curto, mas agora passou. Precisamos focar no próximo jogo que é contra um time de alta qualidade e que também vem de um empate”.

Destacando a atenção para não repetir o tropeço contra os mandantes da chave, em um empate de 2 a 2, Filipe reforça o empenho para evitar falhas diante do Tigre.

”Temos de buscar a vitória se quisermos ir mais longe, e principalmente, não cometer as mesmas falhas da partida passada. O nível de concentração tem que ser o máximo”.

A decisiva partida do Ramalhão será transmitida pelo site MyCujoo. Como todos os dois jogos do grupo terminaram empatados, todos os quatro participantes dividem a mesma posição momentaneamente.