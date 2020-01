Atlético-MG massacra Capital-TO e respira na Copinha

O Atlético-MG não deu nenhuma chances ao Capital-TO. A equipe aplicou 5 a 0, na segunda rodada do Grupo 23, pela Copa Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio do Joaquinzão, em Taubaté. Guilherme, Giovani, Matheus, Luiz Filipe e Luiz Eduardo foram os nomes da goleada.

Dono de três pontos, o Alvinegro aparece na segunda posição e ainda possui chances de classificação. Já o Rei do Cerrado amarga a última colocação.

Apesar de ambas equipes precisarem da reabilitação, foi o Galo que buscou as primeiras oportunidades. Aos 15', Luis calibrou o pé de fora da área. Obrigando boa defesa de Vinícius. Logo em seguida, Calebe perdeu a chance de estufar as redes. O atleta fico cara a cara com o goleiro rubro-negro, mas chutou em cima do camisa 1.

Tendo mais domínio da partida, a trave foi inimiga do Atlético. Guilherme e Giovani acabaram carimbado o poste, no entanto a dupla se redimiu aos 31'. Desta vez, Giovani cruzou, Guilherme pegou de primeira e saiu para comemorar.

Aos 37', Calebe entrou em velocidade na área. Sem tomar conhecimento, Cris chegou de carrinho e a arbitragem marcou pênalti. Giovani preferiu pegar distância, desviou o goleiro e soltou uma pancada no canto.

Na retomada da partida, o Atlético ficou com 10 em campo. Isaque levantou demais o pé e acertou o pescoço de Guilherme. Aos 26', Vinícius recebeu lançamento, invadiu a área e finalizou com a canhota, não dando tempo de reação ao arqueiro.

Faltando quatro minutos para o apito final, o Alvinegro aplicou mais dois gols em cima do Rei do Cerrado. Após boa jogada na direita, Carlos Daniel cruzou rasteiro e Luiz Filipe apenas escorou. No último, Luis Eduardo apareceu livre e mandou uma bomba. A bola beijou a trave e morreu dentro das redes.

Taubaté se garante na segunda fase

O Taubaté venceu o River-PI por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vinícius e Adriano foram os autores dos tentos. Somando seis pontos, o Burro da Central encaminhou a classificação para a segunda fase do torneio.