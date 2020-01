Chapecoense decepciona e só empata com São Raimundo-RR

Em um duelo sem grandes emoções e oportunidades de gols, a Chapecoense ficou no empate de 0 a 0 contra o São Raimundo-RR nesta segunda-feira (6), no estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, em Suzano, pela segunda rodada do Grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020.

Trabalhando na posse de bola, a Chape começou a partida trocando passes em busca de um espaço ou erro adversário, enquanto o São Raimundo buscava atacar e reforçar a marcação no meia Foguinho, destaque do Verdão na partida diante do União ABC.

Com a marcação forte, aconteceram poucas chances de gols na primeira etapa. Aos 17 minutos, Luzzi fez a cobrança de falta direta e Gabriel segurou firme para evitar perigo. Aos 20, São Raimundo apostou na jogada pela lateral e obrigou o goleiro Arthur sair da meta para defender.

A outra chance do Verdão só veio aos 36, quando Élson tirou a bola de cima da linha e evitou o gol contra. O outro susto dos torcedores não demorou muito, aos 39, com bate e rebate dentro da área que precisou da intervenção do goleiro do Mundão para salvar a equipe.

Com um segundo tempo ainda mais fechado e com poucas oportunidades de gols, a primeira grande chance na segunda etapa da Chape só veio aos 24. A bola sobrou na área e o goleiro Gabriel precisou segurar firme para não entrar.

Aos 33, o São Raimundo perdeu uma grande chance, quando Luquinhas cabeceou para fora. A outra oportunidade surgiu aos 39, quando a Chapecoense quase abriu o placar em cobrança de falta, a bola passou rente à trave.

Com 42 do segundo tempo, Rafael recebeu a bola dentro da área, sozinho, mas mandou para fora, perdendo a chance de deixar a Chape na frente. No lance seguinte, o São Raimundo esteve frente a frente com o gol, mas Arthur conseguiu afastar.

Sem alterações no placar o jogo encerrou-se com 0 a 0. Pelo outro jogo da chave, o União ABC venceu o Suzano por 2 a 1 e se mantém vivo na disputa pela vaga na próxima fase.

Na próxima quinta-feira (09) o União ABC duela contra o São Raimundo às 13h, enquanto a Chapecoense entra em campo diante do já eliminado Usac às 15h15, no Suzanão.