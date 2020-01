Tiago Nunes é apresentado no Corinthians e destaca novidades em coletiva

Em sua primeira coletiva de imprensa como novo treinador do Corinthians, Tiago Nunes se apresentou nesta segunda-feira (6) para seu grupo e falou sobre suas novidades para o Timão. Destaque do dia, volante e ídolo Ralf está de saída, enquanto Jadson e Renê Júnior terão futuro definido nos próximos dias.

Na reapresentação do elenco alvinegro, os principais jogadores, bem como Danilo Avelar, Fágner e Cássio registraram via rede social horas antes do início da coletiva de Tiago, suas respectivas chegadas no CT Joaquim Grava. O recém contratado Luan, ex-Grêmio, também esteve presente junto do atacante Davó, ex-Guarani.

Coletiva

Tiago Nunes chegou por volta de às 14h para conversar com os jornalistas. Motivado, o treinador junto Diretor de Futebol, Duílio Monteiro Alves, iniciou sua apresentação falando de um novo ciclo.

"Quero reiterar que é o primeiro passo em um novo ciclo, uma nova temporada, um sonho que se realiza, pelo fato de que todo apaixonado por futebol pensa em jogar ou estar próximo de um dos maiores clubes do mundo".

A primeira grande revelação da entrevista foi a confirmação do treinador na saída do volante Ralf. Campeão mundial com o Corinthians em 2012 e bicampeão brasileiro, o volante de 35 anos e ídolo, não está nos planos de Tiago e sequer se reapresentou junto de seus companheiros hoje.

Foto: Reprodução/SCCP

"O Ralf tem todo meu respeito, uma história maravilhosa. A opção por ele não continuar é por características, e os atletas escolhidos para permanecer têm a ver com o que imagino com o estilo de jogo", afirma Tiago.

Ao ser questionado sobre a utilização dos jovens da base, Tiago Nunes ressalta ver com "bons olhos" o uso das promessas: "Uma das conversas é que tenhamos uma linha de sucessão, de expoentes técnicos. Que fique claro, os jogadores de maior projeção tendem a ser utilizados, para que não fique sempre em achismos".

Ainda sobre as saídas, além de Ralf, quem pode deixar o Timão é o meia Jadson, e o volante Renê Jr. Liberado para conversar com familiares, e decidir o futuro, ambos os jogadores não devem permanecer no Corinthians, e também não se reapresentaram hoje.

O primeiro contato com o grupo foi mencionado pelo treinador, que fez questão de destacar sua preocupação pessoal com cada atleta. "Conversei com todos agora, falamos sobre futebol e vida pessoal, porque o jogo é uma extensão do que a gente vive, me preocupo com cada atleta, a capacidade mental faz ele render o máximo possível".

Reforços

Confirmado já em dezembro, Luan, ex-Grêmio, se apresentou junto aos demais companheiros em seu primeiro contato com o grupo no CT. O jogador deve viajar para os Estados Unidos junto do time principal para o torneio da Flórida Cup.

O retorno do lateral esquerdo, Sidcley, está oficializado. Emprestado pelo Dínamo de Kiev, o atleta chega custando R$2,7 milhões por doze meses, com passe fixado em R$19,9 milhões e a prioridade do Timão na compra por 100% dos direitos do jogador.

Já Cantillo, que também está confirmado no Corinthians, custará R$12,2 milhões aos cofres do clube. Sem garantias de pagamento durante o acordo, o volante ex-Junior Barranquilla chegará em São Paulo inicialmente por empréstimo de um ano, com seu passe definitivamente veiculado ao alvinegro após o pagamento da segunda parcela. O primeiro depósito será uma quantia de 1,5 milhão de dólares, e outras duas divididas em 750 mil dólares.

Novidades

Com a chegada de Sidcley, a lateral esquerda do Corinthians sofrerá uma mudança. Danilo Avelar será transferido ao setor de zaga, conforme afirma o treinador Tiago Nunes. "Já existia essa conversa, liguei e perguntei para ele, mas de qualquer forma já faria parte do plantel. Ele topou o desfio, vamos usar Sidcley e Lucas Piton na lateral".

Sem espaço no time principal e com idade estourada nas categorias de base, Roni, Raul Gustavo, Madson e Nathan irão ao Japão integrar o time sub-23 do Corinthians em um torneio amistoso contra cinco clubes locais.

Junto do novo treinador, sua comissão técnica já está confirmada. Evandro Fornari e Kelly Guimarães serão auxiliares técnicos, Michel Huff o preparador físico, Pedro Sotero, analista de desempenho, Marcelo Carpes e Luis Fernando Santos, os preparadores de goleiro. A nova comissão custará R$800 mil mensais ao clube.

Eles se juntam aos remanescentes de Carrile, Anselmo Sbragia, Leandro Silva e Fabiano Pimenta, preparadores físicos, e Vitor Misumi, Fábio Roberto, Gabriel Magalhães e Tassio Rodrigues, analistas de desempenho.