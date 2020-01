Fluminense bate Vilhenense e se classifica na Copinha

Fluminense e Vilhenense-RO se enfrentaram neste domingo (05), em Itu, sede do grupo. O confronto foi válido pela segunda rodada do Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor venceu por 2 a 0. Luan Freitas, no primeiro tempo, e Jhon Kennedy, no segundo, marcaram os gols da partida.

1º tempo

O Fluminense quase abriu o placar no primeiro minuto de jogo. Após desvio de Luiz Henrique, Lucas Ribeiro mandou para fora. E depois da pressão inicial, saiu na frente aos 12’, com Luan Freitas.

Jefferson cobrou escanteio e o zagueiro mandou de voleio para o fundo das redes. E o segundo quase saiu aos 16’, com Lucas Ribeiro, de cabeça. No entanto, William fez a defesa.

Já o Vilhenense tentou o empate aos 26’, quando o atacante arriscou de longe, mas a bola saiu sem direção. Mas os 30’ o goleiro Marcelo Pitaluga foi obrigado a fazer grande defesa após Ricardo chutar da entrada da área. No minuto seguinte o Fluminense respondeu, mais uma vez com Lucas Ribeiro, que chutou na trave.

2º tempo

Mesmo com vantagem, o Tricolor começou a segunda etapa pressionando. Aos cinco, Jefferson cruzou e Lucas Ribeiro apareceu mais uma vez e cabeceou por cima do gol.

E teve outra chance aos sete. Calegari cruzou, a bola desviou, mas acabou parando no travessão. Com dez minutos de jogo, outra grande chance para o Fluminense. Jefferson recebeu o passe mas, com o gol vazio, se enrolou e não conseguiu concluir a jogada.

A equipe de Rondônia assustou aos 11’, com o zagueiro Lucas, que tentou o chute na pequena área. Na sequência, outros dois jogadores tentaram o ataque, mas a defesa do Tricolor fez o corte.

Aos 17’, Martinelli tocou para Jhon Kennedy, que chutou por cima do gol. No minuto seguinte, quase o empate do Vilhenense, com Rondon, que chutou da entrada da área.

Com muitas chances perdidas, aos 24’, o Tricolor desperdiçou mais uma. Wallace recebeu o passe na área, mas demorou a concluir a jogada.

O segundo gol veio aos 38’, com Jhon Kennedy, novamente de voleio. A jogada começou em cobrança de lateral, o goleiro adversário saiu mal e o jogador marcou seu segundo gol na Copinha. Aos 44’, o Vilhenense descontou. No entanto, houve falta no goleiro tricolor e o árbitro anulou o gol.

Ituano também vence mais uma

No segundo jogo do grupo, o Ituano venceu o Socorro-PE por 2 a 0. O Galo de Itu abriu o placar aos 44’ do primeiro tempo, com Matheus Canhota.

O meia recebeu o passe na entrada da área e bateu para o gol. Foi seu segundo gol na competição. E a equipe de São Paulo ampliou aos 25’ do segundo tempo, com João Lucas. Após cruzamento, o meia aproveitou e fechou o placar.

Foto: Miguel Schincariol / Ituano FC

E agora?

Com os resultados, Fluminense e Ituano avançam para a próxima fase da competição. As duas equipes somaram seis pontos, com o Tricolor em primeiro lugar devido ao melhor saldo de gols. Na próxima rodada, os dois se enfrentam e decidem a liderança do grupo. A partida será na quarta-feira (08), às 19h15 (de Brasília), em Itu.

No mesmo dia, mais cedo, às 17h, Socorro e Vilhenense, sem chances de classificação, se enfrentam cumprindo a tabela.