América-MG se impõe, vence Galvez-AC e sobe para segundo lugar no Grupo 8

Teve chuva, mas o sol brilhou para o América-MG. O Coelho conquistou a primeira vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira (6). A equipe venceu com muita tranquilidade o Galvez-AC por 3 a 0 pela segunda rodada do Grupo 8. Os gols foram marcados por Guilherme (duas vezes) e Renato.

Precisando do resultado para se recuperar na competição, o América-MG se impôs em campo e conseguiu manter uma boa posse de bola, porém, pecava na criação de chances claras de gol. Diante disso, o time acriano começou a apostar nos contra-ataques para surpreender os mineiros.

Contudo, o jogo rumou para um novo desenho e o Coelho conseguiu achar um espaço na defesa do Galvez-AC, para abrir o placar. Aos 39 minutos, Kauê infiltrou na área e conseguiu fazer o cruzamento da linha de fundo para Guilherme mandar de cabeça para as redes.

Na etapa final, os mineiros conseguiram ampliar logo aos três minutos, novamente com Guilherme. Aos 34, Renato recebeu livre na área para sacramentar o resultado após cruzamento de Lucas Gabriel, e não desperdiçou.

Desportivo Brasil x Volta Redonda

Já no outro jogo do grupo, o resultado foi o mesmo. O Desportivo Brasil bateu o Volta Redonda, por 3 a 0. Contudo, todos os gols saíram no segundo tempo, com Sávio, Vitor Hugo e Daniel.

Com todas as equipes com o mesmo número de pontos, o Desportivo Brasil-SP lidera o Grupo 8 por não ter levado cartão vermelho na competição - entretanto, possui o mesmo saldo de gols do que os mineiros. Já o Galvez-AC, é o último colocado na tabela.

A última rodada desta fase de grupos está programada para acontecer na próxima quinta-feira (9). Às 13 horas, o Volta Redonda enfrenta o Galvez. Em seguida, às 15h15, o Desportivo Brasil vai medir forças contra o América-MG. As duas partidas acontecem no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz/SP.