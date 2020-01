Botafogo confirma saída de Diego Souza

Em reunião do estafe de Diego Souza com Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê de Futebol, está acertado que o meia não jogará mais pelo Botafogo. Principal reforço para a temporada passada, o baixo rendimento e alto salário foram motivos para a rescisão, que será paga pelo Botafogo.

Com 34 anos, Diego Souza deixa o Botafogo após 36 partidas, 8 gols anotados e 2 assistências. Sem títulos em General Severiano, o novo agente livre no mercado poderá ser negociado com qualquer equipe.

Apesar dos rumores indicarem uma aproximação com o Sport Recife, em uma possível terceira passagem do jogador pelo clube, o Presidente do Leão, Milton Bivar disse à Rádio Jornal que não fez contato com o jogador por questões financeiras, mas admitiu deixar portas abertas ao meia.

Custando R$600 mil mensais ao Botafogo, Diego Souza deverá ter um salário readequado para os padrões brasileiros. O teto do Sport é de R$150 mil atualmente.

"O jogador interessa dentro das condições que o Sport pode pagar. Se não for nestas condições, ninguém vai jogar no Sport", disse Bivar.

Em reformulação, o Glorioso também está em conversas adiantadas com o Volante Cícero, de 35 anos, para acertar uma provável saída, por motivos similares aos de Diego Souza.