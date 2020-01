Fluminense esboça reformulação com pacote de reforços prestes a ser anunciado

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (6), o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, conversou com a imprensa sobre a situação de alguns atletas que devem ser anunciados no Tricolor das Laranjeiras. Atualizado por Mario, Caio Paulista, Felippe Cardoso e Yago Felipe estiveram realizando exames médicos, e detalhes separam o trio do anúncio oficial. Em contrapartida, Allan e Caio Henrique não devem ter seu vínculo renovado com o tricolor.

Segundo o próprio mandatário do clube, Caio Henrique deve ter o Grêmio como seu destino. O lateral-esquerdo, que pertence ao Atlético de Madrid, deve ser negociado com o clube gaúcho em uma possível negociação que envolva o atacante Éverton Cebolinha.

"O que recebi é que ele está indo para o Grêmio, que está dando preferência a um jogador que o Atlético tem interesse. Abrimos o leque, para eles olharem opções aqui, mas o Atlético está interessado no jogador do Grêmio, talvez seja o Éverton", destacou Mario.

Já a segunda baixa no Fluminense, certamente será Allan. Volante titular em 2019, mas que pertence ao Liverpool, deve ir para o Atlético/MG, em uma negociação que se encaminhou durante a manhã de hoje (6). Afirmando que elevou os valores da contraproposta pedida pelos Reds, a vantagem de pagamento à vista ofertada pelo Galo pode ter sido o empecilho para sua permanência no Tricolor.

Chegadas

O único reforço até o momento é de Yuri, ex-Santos. Mario confirmou o desfecho da negociação de forma gratuita, onde o clube assumirá 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o restante será dividido entre o Peixe e o Audax, seu clube formador.

Prestes a serem anunciados, Caio Paulista, ex-Avaí, Felippe Cardoso, ex-Santos, e Yago Felipe ex-Goiás, passaram por exames médicos no clube durante esta manhã, e detalhes burocráticos impedem o anúncio oficial.

Egídio, lateral-esquerdo que pode desembarcar nas Laranjeiras | Foto: Divulgação/Cruzeiro

Além do trio, Egídio e Henrique, ambos do Cruzeiro, também devem reforçar o tricolor em 2020. O clube já se acertou com os atletas, mas só aguardam a rescisão amigável com seu ex-clube para também serem concretizados nas Laranjeiras.

Rumores

Atento ao mercado, o Fluminense segue a monitorar alguns atletas. Segundo o portal portal UOL, o volante são-paulino Hudson interessa ao time carioca. Apesar do recente boato em repatriar o ídolo e centroavante do Cruzeiro Fred, Mário Bittencourt afirma que não há contato ou qualquer negociação até o momento com o jogador, ainda que exista um interesse do Fluminense no artilheiro que foi bicampeão brasileiro no clube.