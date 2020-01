Reunião define futuro de Kieza

O destino de Kieza está próximo de ser definido. Vinculado ao Fortaleza até o mês de abril, o jogador, que marcou apenas um gol com a camisa do Leão, não se reapresentou e manifestou o desejo de deixar a equipe tricolor.

Retornando à Série B, o Náutico surgiu como um provável destino para o atacante. No início, o sonho de ter o ídolo de volta parecia distante da torcida alvirrubra, mas o interesse se tornou real quando a diretoria do Timbu procurou o Fortaleza e realizou uma proposta pelo atacante.

Kieza atuou pelo Náutico entre 2011 e 2012, sendo um dos principais personagens do acesso à Série A e na campanha que resultou numa vaga para a Copa Sul-Americana. No total, foram 34 gols marcados em 55 partidas disputadas vestindo a camisa alvirrubra.

O bom desempenho fez Kieza se tornar xodó da torcida do Náutico, e o jogador nunca escondeu o carinho pela equipe pernambucana. Na tarde desta terça-feira (7), a diretoria do Fortaleza se reúne com a comissão técnica para definir o futuro do atleta.

A saída de Kieza depende do aval de Rogério Ceni. Em dezembro, o técnico tricolor chegou a afirmar que contava com o jogador para 2020. Entretanto, a diretoria do Náutico aguarda um desfecho positivo para a negociação, apoiando-se no desejo do atacante em retornar ao time pernambucano.