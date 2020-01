CSA anuncia chegada do atacante Diego Maurício após três anos na Coreia

Após tanto suspense, a diretoria do CSA confirmou a contratação do centroavante para a temporada de 2020. Diego Maurício, revelado pelo Flamengo e com passagem nas categorias de base da Seleção Brasileira, foi anunciado como reforço no início da noite desta segunda-feira (6). Aos 28 anos, o jogador volta a atuar no futebol brasileiro depois de cinco anos no futebol internacional e chega para ser a referência ofensiva do Azulão do Mutange durante a temporada de 2020.

Diego Maurício começou a jogar no Flamengo desde os oito anos de idade. No time rubro-negro cresceu, passou por todas as categorias de base e chegou ao time profissional em 2010. Na metade de 2012, foi vendido ao Spartak Vladikavkaz/RUS, mas logo voltou ao Brasil para jogar no Sport. Em seguida, foi ao Vitória de Setúbal/POR e novamente atuou em terras brasileiras com a camisa do Bragantino. Quando saiu do Massa Bruta, teve sua estada mais longa no exterior. Primeiro, passou pelo Al-Qadisiya/SAU e atuou ainda no Shijiazhuang Everbright/CHN, no Gangwon e no Busan IPark, ambos da Coreia do Sul. O novo atacante do Azulão também atuou no Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a camisa da Seleção Brasileira em 2011. Disputou oito jogos e marcou dois gols na equipe que conquistou o título.

O novo contratado pelo CSA terá como companheiros de ataque Rafael Bilu, Victor Paraíba, Bruno José, Rodrigo Pimpão, Alecsandro, Jarro Pedroso e Gustavo Schutz. Diego Maurício tem chegada a Maceió prevista para a quarta-feira (8), junto com Rodrigo Pimpão. Os dois atacantes são os únicos que ainda não se apresentaram no Centro de Treinamento Gustavo Paiva, no Mutange, em Maceió/AL, e chegam para serem submetidos a exames médicos, apresentados à torcida e à imprensa e de olho nas competições a serem disputadas neste ano.

Em 2020, o CSA vai disputar o Campeonato Alagoano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B. O time entra em campo pela primeira vez na quarta-feira (22), quando enfrenta o CEO no Estádio Edson Matias, em Olho D’Água das Flores, pela abertura do Estadual.