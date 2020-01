Sport Recife empata com Moto Club-MA pela Copinha e lidera Grupo 28

O Sport Recife empatou em 1 a 1 com o Moto Club na noite dessa segunda-feira (6), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Apesar do empate, os pernambucanos lideram o grupo 28, com quatro pontos. Os dois gols da partida foram anotados em cobranças de pênaltis.

A primeira rede que balançou foi a dos maranhenses. Aos 36 minutos, o zagueiro Pedro Lima se embolou na área e a bola acabou atingindo a mão dele. Atento no lance, o juiz apitou a penalidade máxima, que foi convertida pelo camisa 10 Júlio César.

Tudo parecia caminhar para a segunda vitória consecutiva do Leão da Ilha, mas o Moto Club achou um pênalti aos 40 minutos da etapa final. Ronald avançava na área quando foi deslocado pelo camisa 20, Guilherme. Na cobrança, Marcos Costa mandou no canto do goleiro e deixou tudo igual.

Audax-SP x Desportiva Paraense

No jogo entre Audax-SP e Desportiva Paraense, a equipe do Norte saiu vitoriosa com o placar de 2 a 1. Apesar de mais volume de jogo, escanteios e oportunidades, o time paulista não conseguiu engatar a segunda vitória consecutiva. Todos os gols saíram no segundo tempo.

Matheus Paragominas abriu o placar aos três minutos em cobrança de falta. Aos 32, Rubenilson ampliou e Matheus Cadorini descontou para o Audax, de pênalti, aos 47.

A última rodada do Grupo 28 estão programadas para acontecer na próxima quinta-feira (9), no Estádio José Liberatti, em Osasco/SP. Às 17 horas, a Desportiva Paraense enfrenta o Moto Club. Um pouco mais tarde, às 19h15, o Sport encara o Audax.