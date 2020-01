Perto da classificação na Copinha, treinador do Juventus-SP quer cautela contra Real-DF

O Juventus-SP terá seu futuro na Copinha definido na tarde de hoje (8), quando enfrentará o Real-DF na última rodada da primeira fase na competição.

Vice-líder do grupo 21, atrás do Grêmio somente pelo critério de desempate - saldo de 1 gol contra 2 do tricolor - o time da Mooca prega cautela diante de um Real/DF que vem de uma goleada por 5 a 1 contra o União Mogi, e também tem chances de classificação.

O treinador Marcel Barbosa destaca a vantagem do Moleque Travesso para o confronto decisivo.

“Será uma partida que os dois times buscarão a classificação, e por isso nossa concentração tem que ser elevada. A princípio não mudaremos nosso estilo de jogar, que é buscando o ataque, mas se a partida estiver encaminhada para a nossa classificação, usaremos a inteligência”, afirma Marcel.

Destaque na segunda partida e elogiado pela comissão técnica, o jovem Kadu, de 17 anos, também fala sobre as chances de avançar ao Mata-Mata e suas expectativas para anotar um gol na Copinha.

”É claro que bate uma ansiedade para marcar o meu gol, mas os companheiros de time e a comissão me passam bastante tranquilidade e isso me deixa seguro. O mais importante é que o time está conseguindo os resultados independente de quem faça os gols, e tomara que no próximo jogo eu consiga fazer o meu gol, para decretar a classificação“, destaca o meia.

Kadu teve participação fundamental no empate contra o Grêmio. Roubando a bola que resultou no gol de Rikelmi, o segundo dele no torneio, o meia também teve duas oportunidades de gol que assustaram o tricolor gaúcho.

o Juventus entra em campo às 14h45, contra o Real/DF. A partida será realizada no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes.