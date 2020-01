Nova Iguaçu cede, Portuguesa vira nos acréscimos e se classifica aos grupos do Carioca 2020

Na penúltima rodada da seletiva carioca, a Portuguesa da Ilha recebeu o Nova Iguaçu no Luso-Brasileiro, e apesar da desvantagem de 2 gols no placar, o time lusitano virou a partida nos acréscimos e de quebra, consolida a volta para o grupo principal do estadual.

A partida

Surpreendente, o Nova Iguaçu começou a todo vapor. Com destaque para Dieguinho, responsável pelos melhores atacantes dos visitantes, Bruno Santos marcou os dois gols do time da baixada ainda no primeiro tempo - com 34 e 46 minutos de jogo - ameaçando a liderança da Lusa, e pondo as expectativas do torcedor nas alturas, com a momentânea terceira posição na tabela.

Com a volta do intervalo, a surpresa. A Portuguesa, do treinador Rogério Corrêa implementou um ritmo agressivo, e já com um minuto, descontou de pênalti, com o experiente Adriano (37).

Dominando a partida, os mandantes desperdiçaram chances de empatar na sequência, e após a saída do meu Gabriel Galhardo, o Nova Iguaçu perdeu fôlego e viu seu adversário crescer.

Na reta final, com forte pressão, Jhulliam empatou aos 41 minutos do segundo tempo, e pouco depois de Fabinho perder a oportunidade de deixar o Nova Iguaçu na frente, Romarinho virou para os donos da casa, aos 46 da segunda etapa.

O resultado garante à Lusa na próxima fase com uma rodada de antecedência. Já o Nova Iguaçu não tem mais chances de classificação, e jogará o grupo X, para definir a permanência na elite.

Apesar dos dois gols de Bruno Santos — vice-artilheiro carioca atrás de Matheus Bani, do Macaé (3) — o time da baixada estaciona na quinta colocação, frente apenas do lanterna Friburguense.

A última rodada definirá o clube que vai se juntar à Portuguesa na próxima fase. O Americano, com 7 pontos, América e Macaé com 6 possuem chances de classificação. Confira a classificação:

Portuguesa - 10 pts Americano - 7 pts Macaé - 6 pts América - 6 pts Nova Iguaçu - 3 pts Friburguense - 1 pt

Próxima, quinta e última rodada da Seletiva do Rio 2020 acontecerá às 15h do sábado (11):

Friburguense x Americano

Macaé x Portuguesa

Nova Iguaçu x América