Camila entra para o time da WP Assessoria Esportiva

Time de assessoradas da WP Assessoria Esportiva agora conta com nova integrante. Com apenas 19 anos, Camila tem grande potencial para ser uma das grandes defensoras do futebol no Brasil, apesar da pouca idade já possui certa experiência no futebol, com passagens por Ponte Preta, Audax e Palmeiras. Com a camisa do Verdão conquistou o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro, e nessa boa campanha foi convocada para a Seleção Sub-20.

Atualmente acertada com Avaí Kindermann para esse ano de 2020, a atleta chega para a disputa da Libertadores da América e para o Brasileiro A1, além das competições pela Seleção.

Camila fez uma análise para o ano de 2020 com o Avaí Kindermann: "Os planos são de uma adaptação boa aqui, de poder somar, de conseguir me encaixar no grupo, ainda mais com os campeonatos tão importantes que teremos e as metas são de um ótimo desempenho junto da equipe e títulos, é claro.

"Quanto à seleção, é ano de Sul Americano e Mundial, ou seja, um ano mais importante do que o normal, então é foco total o ano inteiro, porque ele tem tudo pra ser incrível", falou Camila sobre sua vaga na Seleção Brasileira Sub-20.

''Estou muito feliz por estar no Avaí/Kindermann, e podem ter certeza que empenho e trabalho da minha parte junto ao grupo não vai faltar. É um ano importante, com um algo a mais, que é a Libertadores, então estamos muito animadas. Estejam conosco, vamos juntos rumo a um ano que tem tudo pra ser grandioso", finalizou a atleta, deixando um recado para os torcedores do time.