Em dia de reapresentação, diretoria do Internacional projeta 2020

Além do anúncio da contratação do meia-atacante Thiago Galhardo, o Internacional também teve a reapresentação do elenco na tarde desta quarta-feira (8). Inclusive com coletiva de imprensa das pessoas poderosas do time colorado.

No CT em Porto Alegre, o presidente, Marcelo Medeiros, o vice-presidente de futebol, Alessandro Barcellos, o diretor-executivo de futebol, Rodrigo Caetano, e o técnico argentino, Eduardo Coudet, falaram na sede do clube.

"Inter inicia o ano cheio de novidades. A volta da Adidas, recorde de vendas. Novos jogadores que já desejei boas-vindas há pouco. Atletas das categorias de base e uma nova comissão técnica. Comissão que dispensa apresentações", afirmou o presidente Marcelo Medeiros.

"Vamos ser mais eficientes nos investimentos. Construir com nossos profissionais para ter nas categorias de base o motor do nosso clube. Temos ambições e estrutura para alcançá-las. Esse clube merece o empenho de cada um", disse Alessandro Barcellos, vice-presidente de futebol.

"Tenho certeza que a continuidade do trabalho vai nos premiar para que 2020 seja de conquistas. Essa aliança entre nosso torcedor, os atletas e funcionários, nos aproxima demais das conquistas", reforçou Rodrigo Caetano, diretor-executivo de futebol.

"Começamos o ano com muita esperança que seja um grande ano para o Inter. Agora nos resta trabalhar e vamos lá trabalhar", contou Eduardo Coudet, o novo treinador colorado, encerrando a apresentação oficial.

Em 2020, o Inter tem Campeonato Gaúcho, pré-Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão no calendário. Assim, o primeiro desafio colorado é contra o Juventude, pelo estadual, às 21h30 da quinta-feira (23). Dias 4 e 11 de fevereiro entra em campo pela pré-Libertadores, contra o quarto colocado do Campeonato Chileno, adversário ainda indefinido.