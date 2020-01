Fim da novela! Fortaleza libera, e Kieza retorna ao Náutico

Depois de uma novela que durou um mês, o Náutico anunciou, na noite desta terça-feira (7), a contratação do atacante Kieza. O jogador de 33 anos chega em definitivo ao clube pernambucano e foi liberado com aval do técnico Rogério Ceni, após uma reunião realizada na capital cearense.

Kieza atuou pelo Náutico entre 2011 e 2012, sendo um dos principais personagens do acesso à Série A e na campanha que resultou numa vaga para a Copa Sul-Americana. No total, foram 34 gols marcados em 55 partidas disputadas vestindo a camisa alvirrubra. Ídolo da torcida, o jogador nunca escondeu o desejo de retornar ao clube.

Além de comandar o setor de ataque do Náutico, Kieza terá a missão de apagar o mau desempenho na última temporada. Atuando por Botafogo e Fortaleza, o atacante marcou apenas dois gols, sendo um por cada clube.

No Timbu, o jogador disputará quatro competições: Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Logo depois do desfecho da negociação, o atacante embarcou para o Recife, onde foi recebido com festa organizada pela torcida alvirrubra.

O contrato de Kieza com o Náutico será válido por duas temporadas. O atacante será apresentado de forma oficial no próximo domingo (13), antes do início do amistoso contra o Treze. O Timbu estreia no Campeonato Pernambucano no próximo dia 18, diante do Sport, nos Aflitos.