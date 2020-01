Chuva de gols! São Paulo goleia Palmeira-RN e alivia pressão na Copinha

Palmeira-RN e São Paulo se enfrentaram, na última terça-feira (7), pela segunda rodada do grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo-SP, o Tricolor Paulista goleou o time do Rio Grande do Norte por 9 a 1.

Chuva de gols na primeira etapa

Não foi só a chuva que caía em São Bernardo do Campo durante a primeira etapa, mas a quantidade de gols foi exorbitante. Logo aos 3 minutos, Anilson recebeu na pequena área e concluiu de cabeça, mas o goleiro do Palmeira-RN. Mas no rebote o lateral-direito aproveitou a oportunidade e, de cabeça, abriu o placar no 1º de Maio.

Ed Carlos ampliou para o São Paulo aos 10 minutos, de pênalti. Na cobrança, o jogador do Tricolor deslocou o Wellington, goleiro do Palmeira-RN, e fez o segundo da partida.

Entretanto, nove minutos mais tarde a equipe do Rio Grande do Norte esboçou uma reação e aparentava que estragaria a festa do Tricolor Paulista. Suelyton recebeu dentro da área, sem marcação. Se livrou de Eduardo, que ainda chegou a tocar na bola, e, com o gol aberto, finalizou. 2 a 1!

A contagem no marcador ainda poderia ser maior no primeiro tempo. Aos 27 minutos, Wellington cruzou e encontrou Juan dentro da área, que desviou de cabeça e marcou um belo gol. Mas a arbitragem assinalou impedimento.

Entretanto, aos 33, o São Paulo balançou a rede novamente, só que dessa vez valeu. Talles Costas cobrou escanteio e encontrou Anilson na área. O lateral desviou de cabeça e marcou seu segundo gol na partida, o terceiro do Tricolor.

Mais uma chance para os Meninos de Cotia aos 39 da primeira etapa. Ed Carlos soltou uma pancada de dentro da área e Wellington deu o rebote, e Galeano aproveitou a bobeira do goleiro adversário e ampliou o placar.

Mesmo vencendo de 4 a 1, o São Paulo não diminuiu o ritmo. Dois minutos após marcar o quarto gol, Galeano cruzou na área e Juan desviou de cabeça para afundar ainda mais o Verdão do Agreste.

Lá vem eles de novo…

O São Paulo voltou ao segundo tempo sem querer administrar o excelente resultado construído na primeira etapa. Aos 6 minutos, após confusão dentro da área, a bola sobrou para Luizão que não desperdiçou a oportunidade e anotou o sexto gol da partida.

O Tricolor voltou a balançar as redes aos 20 minutos. Após troca de passes entre Antônio e Gabriel Falcão, Galeano recebeu para finalizar de primeira. 7 a 1 no placar!

Não contente com sete, os Meninos de Cotia ainda ampliaram aos 28. Gustavo Maia recebeu na segunda trava, se livrou da marcação e concluiu para o gol.

Na sequência, o São Paulo afundou mais o Palmeira-RN no placar, e com estilo! O zagueiro Facundo recebeu um cruzamento dentro da área e de letra completou para o gol. Golaço!

O São Paulo chegou perto do décimo gol aos 36 minutos. Gustavo Maia saiu na cara de Wellington e finalizou de cobertura, mas o arqueiro do Verdão conseguiu resvalar na bola, o que foi suficiente para ela bater na trave.

No outro confronto do grupo…

São Bernardo e Operário-PR também se enfrentaram na terça-feira (7) pela segunda rodada do grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo jogando diante da sua torcida, o São Bernardo empatou contra os paranaenses por 2 a 2 e se complicaram na chave.

Como que fica?

Após a goleada, o São Paulo assume a primeira colocação com quatro pontos, mesma pontuação que o São Bernardo. O Tricolor leva vantagem pelo saldo de gols.

Mesmo correndo por fora, o Operário-PR almeja uma vaga na próxima fase da Copinha. Caso os paranaenses vencerem o duelo contra o Palmeira-RN pela terceira rodada e o Operário-PR fica com a vaga do time derrotado entre o duelo de São Paulo e São Bernardo.

Caso o São Paulo empate seu jogo e a equipe do Paraná vença, o Fantasma dependerá de sua soma de gols e da vitória para se classificar à fase mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Palmeira-RN entra no último confronto eliminado da competição.