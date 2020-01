Novos laterais do CRB, Lucas Mendes e Léo Príncipe falam sobre expectativas no clube

A lateral direita do CRB foi completamente modificada nesta mudança de ano. Saíram Daniel Borges, Júnior e Israel, entram Lucas Mendes e Léo Príncipe. Os dois novos donos da posição irão brigar por uma vaga de titular ao longo da temporada e concederam entrevista coletiva para comentar suas primeiras impressões no novo clube, bem como suas expectativas durante a temporada movimentada do Galo, com quatro competições a serem disputadas todo o ano.

Lucas Mendes disputou a Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto e encarou o Regatas nos dois confrontos programados e vencidos pelo time alagoano. O jogador afirma que a história alvirrubra foi determinante para sua chegada a Alagoas no ano corrente, além da estrutura e do trabalho a ser continuado pelo técnico Marcelo Cabo.

“O que pesou para vir foi a camisa do CRB, pois é um clube muito grande com história brilhante. Tive quatro propostas para ficar em São Paulo e jogar o Paulistão, mas o calendário daqui é muito bom e os objetivos do clube são o Estadual, Copa do Nordeste e o desejo muito grande de conquistar o acesso à Série A, além de uma boa campanha na Copa do Brasil. O professor Marcelo Cabo, a estrutura que muitos amigos meus que jogaram e falaram muito bem daqui, e isso também ajudou para a minha vinda. Foi pela história, pela torcida e por tudo isso eu vim para cá”, afirmou.

Foto: Gustavo Henrique/CRB

Lucas Mendes disputou 29 jogos em 2019 com a camisa do Botafogo, tanto pela Série B como pelo Paulistão. O jogador afirmou que sabe equilibrar as duas funções de um ala, apoiar no ataque e recompor o sistema defensivo quando a posse de bola estiver com o adversário.

“Sou um lateral de muita força. Ataco demais e ajudo bastante na marcação defensiva. Tenho muita vontade, não me entrego e me doo ao máximo. No ano passado, com o Botafogo, joguei 29 jogos, sendo seis no Paulistão e 23 na Série B. Foi uma temporada muito boa, onde aprendi bastante, pois foi minha primeira Série B”, concluiu.

Léo Príncipe também disputou a Segunda Divisão do futebol brasileiro no ano passado, mas teve mais rodagem em 2019. Começou a temporada no Le Havre, da França, e jogou também no Guarani e no Paraná Clube. Revelado nas categorias de base do Corinthians e com pouco espaço no time profissional, o jogador de apenas 23 anos disputou 24 jogos na temporada anterior. O lateral-direito falou sobre o que ouviu do CRB e apontou suas características de jogo.

“O CRB é uma camisa muito forte. Esse ano tem um calendário muito agitado. Para eu jogar, para mostrar meu futebol, aqui é um excelente lugar. Estou pronto para jogar. Sou um jogador bastante ofensivo. Na base, sou muito lembrado pelas minhas chegadas ao ataque, mas aprendi muito no Corinthians com a parte defensiva. Eu consigo fazer as duas partes bem”, falou.

Léo Príncipe, lateral-direito do CRB | Foto: Divulgação/CRB

Léo Príncipe afirmou que não sabe quanto tempo vai estar no Regatas, mas deixou bem claro que pretende deixar sua passagem no ambiente alvirrubro marcada positivamente no torcedor do CRB.

“O ideal é ficar aqui até o final do ano, conquistar acesso e títulos, mas o futebol é uma caixinha de surpresas, a gente não sabe. Posso acabar me destacando e ser vendido no meio do ano, posso ficar aqui até o fim do ano. A gente não sabe o que pode acontecer, mas minha vontade é de ficar aqui, conquistar título, acesso, que é isso que essa camisa merece”, finalizou.

O CRB segue o ritmo intenso de treinamentos no Centro de Treinamento Ninho do Galo, em Barra de São Miguel/AL. O primeiro jogo oficial da equipe regatiana será disputado no próximo dia 21, quando o clube enfrenta o Imperatriz no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz/MA, pela abertura da Copa do Nordeste. Além do Nordestão, o Galo terá ao longo de 2020 o Campeonato Alagoano, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B.