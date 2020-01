Após rescindir contrato com Goiás, volante Geovane é anunciado como reforço do CSA

A diretoria do CSA anunciou mais um reforço na noite da terça-feira (7). O nome veiculado há alguns dias foi confirmado. O volante Geovane, ex-Goiás, foi a 16ª contratação feita pela cúpula de futebol azulina. Aos 30 anos, o jogador vem de um 2019 de extremos. Era titular absoluto no meio de campo durante o Campeonato Goiano, a Copa do Brasil e o início do Campeonato Brasileiro da Série A. Porém, com o tempo, perdeu espaço e acertou a saída do clube do Centro-Oeste nos últimos dias do ano anterior.

Sua chegada foi uma indicação do técnico Maurício Barbieri, com quem trabalhou no primeiro quadrimestre do ano passado. O vínculo tem duração de um ano, com a possibilidade de renovar por mais dois em caso de cumprimento de metas estabelecidas no contrato. No ano passado, foram 38 jogos com a camisa do Esmeraldino.

Geovane nasceu na cidade de Pedregulho, interior de São Paulo, e passou boa parte de sua trajetória no futebol no Centro-Oeste do Brasil. Começou a carreira na Francana em 2008 e logo foi contratado para as categorias de base do Goiás. Depois, passou pela Aparecidense, pelo Cruzeiro e pelo Vila Nova antes de jogar pela primeira vez em território alagoano. Entre 2012 e 2013, período em que o ASA foi rebaixado à Série C e conquistou o vice-campeonato do Nordeste, o volante esteve em Arapiraca. Depois, voltou ao Planalto Central. Três passagens pela Aparecidense, além de Itumbiara, Cuiabá, Vila Nova e Goiás.

No Azulão do Mutange, Geovane terá como companheiros de posição Jean Cléber, Luan, Yago e Richard Franco. O volante deve chegar nos próximos dias, ser apresentado e integrado aos treinamentos junto com os últimos contratados a chegar na capital alagoana, os atacantes Rodrigo Pimpão e Diego Maurício. O CSA treina em período integral de olho nas quatro competições a serem disputadas em 2020: Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B.