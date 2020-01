No Grupo 21, Grêmio goleia e avança na Copinha junto com Real-DF

Debaixo de uma tarde chuvosa em Mogi das Cruzes, o quarteto integrante do grupo 21 da Copinha definiu a chave nesta quarta-feira (8). Líder e favorito no grupo, o Grêmio se classifica sem dificuldades, enquanto o Real-DF surpreende e assume a segunda vaga.

Grêmio

Vindo de um empate com o Juventus-SP, o Tricolor poupou algumas peças já visando a próxima fase, mas ainda sim fez o suficiente para golear o lanterna, União Mogi, por 4 a 0.

Rildo (2), Fabrício (6) e Elias (16 e 18) anotaram os tentos em um começo avassalador dos gremistas logo no começo do jogo. Apesar da forte chuva que alagou parte do estádio Nogueirão, os gaúchos administraram a vantagem e tiveram a oportunidade de rodar o elenco diante de um apático e frágil, União Mogi.

Real-DF

Em duelo marcado pela paralisação de 1h20 por conta da chuva, o Juventus/SP foi surpreendido pelo Real/DF, perde de virada e está fora da Copinha.

O time do Distrito Federal, liderado pelo meia Índio, saiu atrás do placar, quando Rikelmi - seu terceiro gol na competição - inaugurou o marcador no começo do segundo tempo.

Equilibrando o confronto, o Real aproveitou as brechas do time da Mooca, e com Araújo e George, a virada saiu aos 34 minutos.

Como fica?

O Grêmio termina a primeira fase na liderança do grupo 21 com 7 pontos e 6 gols de saldo. O Real-DF vem em sequência com 6 pontos e 3 gols de saldo. Eliminados, o Juventus-SP encerra sua participação com 4 pontos, enquanto o União Mogi, sede da chave, sai da Copinha sem nenhuma pontuação.