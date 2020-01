Chapecoense goleia Suzano e avança na Copinha; União ABC fica com segunda vaga do Grupo 22

Mesmo com a classificação já encaminhada, a Chapecoense não deu moleza ao União Suzano. Com o placar de 5 a 1, no estádio Estadio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, a Chape garantiu a vaga na segunda etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior na liderança do Grupo 22.

O time do Oeste Catarinense começou a partida ditando o jogo com mais posse de bola e buscando espaços na defesa adversária. O placar se alterou logo aos sete minutos, com o experiente Foguinho balançando as redes para deixar a Chape na frente.

O União Suzano respondeu com perigo aos 16 minutos após a cobrança de bola parada que explodiu no travessão.

Após a primeira investida do Usac, o Verdão cresceu ainda mais no jogo. Aos 21 Foguinho, de novo, fez uma pintura para ampliar a vantagem alviverde. O camisa 10 recebeu na área, driblou e mandou no canto: 2 a 0 para a Chapecoense.

Em contra-ataque aos 31, o Usac avançou pela lateral e foi parado dentro da área. Com a cobrança de Thiago, o União Suzano marcou o primeiro na partida. O goleiro Arthur até acertou o lado, mas o atacante marcou com precisão.

Aos 38, o camisa 9 Buzatto aproveitou e deixou o seu, aumentou novamente a vantagem da Chape. Sem novas alterações no placar, a bola só entrou novamente aos 10 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Tiago subiu mais alto e cabeceou para dentro do gol: 4 a 1. Rafael ainda fez mais um para fechar o placar.

No outro jogo da chave, o União ABC garantiu a segunda vaga ao vencer por 4 a 2 o São Raimundo-RR. Pela próxima fase, o Verdão enfrenta o Real-DF, enquanto o União ABC duela contra o Grêmio-RS.