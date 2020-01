Dorival pede, e Athletico-PR contrata Marquinhos Gabriel por empréstimo junto ao Cruzeiro

A pedido do treinador Dorival Júnior, o meia-atacante Marquinhos Gabriel é o novo reforço do Athletico-PR para 2020! O jogador ainda pertence ao Cruzeiro, mas assinou contrato de empréstimo com o Furacão até o fim do ano.

Aos 29 anos, Marquinhos trabalhou com o comandante athleticano em 2015, no Santos. Segundo o jogador, uma das melhores fases de sua carreira foi na equipe do litoral paulista.

“Lá no Santos, as coisas aconteceram de uma maneira que ficou marcada para mim. Uma das melhores fases da minha carreira foi com ele. Esperamos repetir ou fazer ainda melhor para ajudar o Athletico”, disse o meia-atacante ao site oficial do clube paranaense.

Com o título da Sul-Americana em 2018 e da Copa do Brasil em 2019, o Athletico-PR cresceu no cenário futebolístico. Sabendo disso, Marquinhos Gabriel quer manter o alto nível do clube.

“Todo mundo tem olhado para cá por causa do crescimento dos últimos anos. Espero fazer o meu melhor para ajudar a equipe a crescer ainda mais”, destacou o novo camisa 10 rubro-negro.

O empréstimo de Marquinhos Gabriel ao Athletico faz parte dos planos de redução da folha salarial por parte do Cruzeiro, que, na Série B, tem orçamento reduzido. No entanto, o vínculo entre o jogador e a Raposa vai até dezembro de 2021.