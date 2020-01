Em rodada de goleadas, Athletico bate o Paulista por 5 a 1

Foram 13 gols em dois jogos na última rodada do Grupo 14 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No primeiro jogo da tarde, o Gama goleou o Rio Claro por 5 a 2 e garantiu uma vaga na próxima fase da competição. No segundo jogo, o Furacão não teve piedade e fez 5 a 1 pra cima do Paulista, se classificando em primeiro do grupo com 100% de aproveitamento.

O Athletico jogou com uma equipe mista, já que a classificação estava garantida, e foi pra cima logo no início, com roteiro parecido das últimas duas partida. O primeiro gol veio aos nove minutos, quando Paulo Vitor recebeu cruzamento da esquerda e mandou para o fundo das redes. O Paulista conseguiu chegar ao empate quando o relógio marcava 17 minutos, com Alisson, que aproveitou cruzamento e subiu alto para marcar. A equipe da casa conseguia impor seu ritmo, mas o Furacão tratou de terminar o primeiro tempo em grande estilo. Iago, aos 40, e Paulo Vitor, aos 45, deixaram o placar em 3 a 1 na saída para o intervalo.

Os outros dois gols do Furacão vieram aos 27, com Jajá, que avançou pela esquerda, ganhou da marcação e deu um leve toque para o fundo das redes, e aos 36, com Vinicius Mingotti, que recebeu de Jajá e chutou cruzado, tirando do goleiro e dando números finais a partida.

O Athletico agora enfrenta o Bahia na chave 14 da segunda fase da Copinha, enquanto o Gama joga contra o Tupi, na chave 13.