Com liderança do Grupo 15 em jogo, Fluminense derrota Ituano e fica em primeiro

Ituano e Fluminense se enfrentaram nesta quarta-feira (08), no estádio Novelli Júnior, em Itu, sede do Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A partida foi válida pela 3ª rodada da competição. O Tricolor venceu por 1 a 0 e terminou a primeira fase em primeiro no grupo. O gol da vitória foi marcado por Luiz Henrique, no início do primeiro tempo.

1º tempo

O Tricolor saiu na frente logo aos seis minutos, com Luiz Henrique. André chutou e o jogador aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes. Foi seu segundo gol na competição.

E tiveram a chance de ampliar aos 17’. Lucas Ribeiro cruzou e Jefferson cabeceou na trave, assustando o goleiro adversário.

Já o Ituano chegou com mais perigo aos 22’. Canhota recebeu o passe, mas acabou mandando por cima do gol. E aos 30’, após cobrança de escanteio, Vitor Lima arriscou de fora da área, mas mandou longe do gol.

O último lance importante do primeiro tempo foi também da equipe paulista, aos 47’. Thiago cruzou para Gabriel Barros que cabeceou. A bola passou muito perto do gol.

2º tempo

Na segunda etapa, a primeira chegada foi do clube carioca. Luiz Henrique tentou o ataque, mas a zaga do adversário afastou. Na sequência, Marcos Pedro mandou longe do gol.

O Ituano tentou novamente as 13’, com Canhota, que chutou da entrada da área. No entanto, a bola saiu em tiro de meta para o Fluminense.

Aos 25’, boa defesa do goleiro tricolor. Vitor Lima cruzou e Pitaluga subiu para salvar a equipe. O Ituano seguiu com mais chances na partida e aos 37’ teve a chance do empate em bola parada. Em cobrança de escanteio, Vitor Lima tentou o chute e Denis afastou o perigo.

Socorro e Vilhenense-RO ficam no empate

Já eliminados, Socorro e Vilhenense empataram em 1 a 1 no outro jogo do grupo, realizado na tarde desta quarta-feira (08). A equipe de Rondônia abriu o placar aos 21’ do primeiro tempo, com China.

O empate dos sergipanos veio com o zagueiro Paulo, aos 34’ da segunda etapa. Logo, os clubes conquistaram o único ponto na competição.

E agora?

Com o resultado, o Fluminense terminou a primeira fase em primeiro lugar no grupo, com nove pontos e três vitórias. O Ituano vem em seguida, com seis pontos conquistados e também avança na Copinha.

Na próxima fase, o Tricolor enfrentará o segundo colocado do Grupo 16, que pode ser Taboão da Serra ou CRB. E a equipe paulista enfrenta o primeiro colocado do mesmo grupo. As equipes do outro grupo se enfrentam na quinta-feira (09) para decidir a primeira colocação.