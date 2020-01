Michel e Thonny Anderson se despedem do Grêmio

Na tarde dessa quinta-feira (9), o Grêmio se reapresentou visando preparação para a temporada 2020. Foram definidas as saídas do volante Michel e do meio-campista Thonny Anderson, medida tomada para diminuir a folha salarial de pagamentos. Mas há expectativas também de reforços.

Michel foi emprestado por uma temporada para a equipe do Fortaleza. O desejo do atleta de ser comandado por Rogério Ceni pesou na hora de decidir seu novo clube. Além do Tricolor do Pici, Vasco e Goiás tinham interesse no jovem que sofreu com lesões nos últimos anos no Grêmio.

Meia de 22 anos, Thonny Anderson foi negociado com o RB Bragantino. O Grêmio, através de nota oficial, confirmou a venda de 35% do passe do atleta, mantendo assim 15% do passe do jogador de futura venda. Os valores da negociação ainda são uma incógnita, mas pelo que indica o rumo da negociação, o valor deve ser na casa dos 15 milhões de reais pelo promissor meia. Em 2019, Thonny atuou por empréstimo no Athletico-PR, onde foi campeão da Copa do Brasil. Além disso, no Grêmio, o atleta marcou seis gols em 39 jogos durante as temporadas de 2018 e 2019.