Ferroviária derrota Palmeiras e se classifica em primeiro lugar no Grupo 17 da Copinha

Pela última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior e valendo o primeiro lugar do grupo, a Ferroviária enfrentou o Palmeiras e conseguiu a vitória, pelo placar de 1 a 0. O jogo que ocorreu na última quarta-feira (8), na Fonte Luminosa teve o gol de David para definir o placar.

Ferroviária em primeira, Palmeiras em segundo

A primeira jogada de perigo da partida foi um chute de fora da área de Claudinho, que fez a bola passar pelo canto direiro de Magrão, aos 11 minutos do primeiro tempo.

Aos 25 minutos de jogo, a Ferroviária abriu o placar! Claudinho foi lançado na esquerda e invadiu a área, conseguindo um belo passe pra David. O camisa nove dominou, girou em cima do marcador e bateu forte pra vencer Magrão!

Logo na saída de jogo, Gabriel Silva soltou o pé de fora da área e obrigou Leo Wall a salvar a Ferrinha! Aos 32, o Palmeiras chegou mais uma vez, em uma bela tabela já dentro da área, terminando com um chute de Marcelinho por cima do gol.

Apenas quatro minutos depois, o Palmeiras fez mais uma tabela na frente da área e tentou achar Gabriel Silva na área. Com um desvio da defesa, a bola sobrou para o camisa 10, que bateu cruzado mas mandou a bola para fora!

Aos 48, em uma jogada ensaiada no escanteio, Gabriel Silva tentou a finalização e errou o chute. Na sequência, Helderson tentou desviar para o gol, trombou com o goleiro e a bola foi pra fora.

Logo com um minuto, Tomás conseguiu o cruzamento para Fabrício, mas ele não conseguiu o cabeceio e a zaga tirou para longe. Quatro minutos depois, Tomás tentou o chute de fora da área, mas a bola desviou e foi para fora pelo lado direito do goleiro Leo.

Com 12 minutos, Jhoninha conseguiu um belo voleio da marca do pênalti mas mandou a bola por cima do gol, quase fazendo um golaço. Cinco minutos depois, em uma bela troca de passes entre Claudinho e Rafael, Rafael bateu de fora da área, colocado no cantinho direito de Magrão, acertando o pé da trave!

Aos 37, em uma bola jogada na área, Ian conseguiu lançar Cebola na área, que se jogou na bola e obrigou Magrão a salvar o Palmeiras de levar o segundo gol!

No jogo dos eliminados...

Mais cedo, às 19h15, o União-MT enfrentou o Petrolina-PE, no jogo dos times que já não poderiam mais se classificar para a próxima fase da Copinha. Neste jogo, o União venceu por 2 a 0. O primeiro gol foi de pênalti, aos 19 do segundo tempo, marcado por João Vitor. Aos 45, Rodrigo ampliou o placar do jogo.

Ainda sem data definida, os times do grupo 17 enfrentam os classificados do grupo 18. A Ferroviária pega o Goiás, segundo colocado do outro grupo. Já o Palmeiras enfrenta o Sertãozinho, primeiro colocado do outro grupo.

Assim acabou a tabela do grupo 17: