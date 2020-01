Neto Colucci e a consolidação da base do Volta Redonda

Em 2020, o Voltaço chegou a sua quinta participação na história da Copa São Paulo de Futebol Junior. A primeira participação foi em 1994 e, nos últimos quatro anos, o clube marcou presença em todas as edições. Neste ano, o Voltaço já passou da fase de grupos, que é responsável por despachar 64 equipes, pela terceira vez consecutiva. Entre remanescentes e estreantes, um nome esteve à frente do trabalho de longo prazo: o treinador Neto Colucci, que chegou a deixar o Voltaço entre as oito melhores equipes de 2019.

Alguns nomes do elenco já são velhos conhecidos de Colucci e acumulam três participações na competição: Bambam, Guilherme Eulálio e Joerley trazem essa experiência no currículo. Outros inúmeros atletas já estão na segunda Copinha. Porém, mesmo com a rotatividade dos demais atletas, o treinador consegue manter uma identidade na forma de jogar e torna o Voltaço um verdadeiro time “casca grossa” da Copinha.

“A cada ano vamos evoluindo. A similaridade entre os últimos três anos é de um time equilibrado, com uma forte marcação, uma transição ofensiva e defensiva bem equilibrada para que a gente possa evitar os gols, tentar minimizar os erros. E aproveitar os momentos que a gente tem de uma boa transição ou de uma construção de jogada para fazer os gols e não levar gols bobos”, explicou Neto.

Contra o Galvez-AM, na última rodada da primeira fase, chamou a atenção a troca de passes do Voltaço para chegar ao terceiro gol. Foram 16, desde o campo de defesa até a bola sobrar para João Lino marcar. Jogador que, inclusive, entrou no decorrer do jogo. Neste mesmo jogo, o treinador promoveu mudanças no time. Além da saída do goleiro Adne, o camisa 10, Bambam, e Neemias, machucado, não foram titulares. Gregório e Lorenzo foram escalados e, não por acaso, foram os autores dos dois primeiros gols do Voltaço na vitória por 3x0.

Com um aproveitamento significativo nas mudanças, Neto Colucci demonstrou conhecer criteriosamente as peças do elenco e saber extrair o melhor de cada uma delas. O conhecimento será ainda mais importante na próxima etapa, já que o chaveamento colocou o Esquadrão de Aço diante de um gigante já na segunda fase. O tetracampeão Internacional-RS é o grande desafio que Neto Colucci tem pela frente.

“É normal ter o favoritismo para um time de maior investimento, de Série A do Campeonato Brasileiro, com a tradição do Internacional. Mas, quando se coloca onze contra onze em campo, o nível de concentração aumenta ainda mais e tudo pode se igualar. Favoritismo é do Internacional, mas o Volta Redonda não vai se acovardar, não vai jogar por uma bola em momento algum. Vai mostrar o futebol que vem sempre mostrando, o futebol equilibrado, com muita pegada e muito toque de bola”, garantiu o treinador.

Valorização da base

Junto ao crescimento dos resultados do Voltaço na Copinha, o clube trabalha internamente para resguardar as joias reveladas. Recentemente, a CBF emitiu o Certificado de Clube Formador para o Voltaço, documento que tem a validade de um ano, podendo ser estendido se o clube seguir cumprindo os compromissos firmados. Outro fator importante que já foi anunciado pelo clube é a utilização da base com o elenco principal. Alguns dos nomes da copinha já atuaram, inclusive, pelo profissional, o que pode agregar em experiência para os atletas. Para 2020, o clube pretende contar com cerca de 10 atletas no elenco principal.