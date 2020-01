Nova Iguaçu goleia América-RJ e ambos estarão no Grupo X do Carioca

Em jogo válido pela última rodada da Seletiva do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu recebeu o America no Laranjão. Necessitando da vitória para ter chance de acesso para o Cariocão 2020, o Mecão foi dominado e goleado pelo, já eliminado, Laranja da Baixada.

Com dois gols do prata da casa Canela, o Nova Iguaçu venceu por 4 a 0 e irá disputar o Grupo X ao lado do America, Friburguense e Americano.

Esse será o terceiro ano consecutivo que o Mecão vai disputar o Grupo X. Lembrando que os times que estão no Grupo X irão tentar fugir do Grupo Z, que define os dois rebaixados à Série B1 do Campeonato Carioca.

A próxima fase começa no sábado (18). Os Rubros vão estrear contra o Friburguense, fora de casa. Já o Laranja da Baixada visitam o Americano.

Domínio Laranja

Os visitantes jogavam pelo acesso, mas foi o time mandante que começou melhor. Logo aos 11', Filipe Silva abriu o placar em um chute certeiro e rasteiro, sem chances para Deola. Se as coisas já estavam ruins para o America, tudo parecia piorar a cada momento de pressão do Nova Iguaçu. O arqueiro do Mecão precisou trabalhar para evitar um extremo vexame logo na etapa inicial. Aos 15', em um ato de puro reflexo, ele defendeu à queima-roupa uma finalização de Fábio Henrique. Depois foi a vez de Luã Lúcio bater colocado e tirar tinta da trave.

O America só conseguiu aparecer aos 25', quando Anderson Künzel brigou pela bola e chutou prensado, mas parou na defesa de Zé Carlos. Depois, Deola precisou aparecer mais uma vez. Em chute de Bruno Santos, o goleiro fez a defesa e precisou estar inteiro no rebote para parar o ataque iguaçuano novamente. Aos 36', Bruno Santos obteve outra grande oportunidade, após receber belo passe de Gabriel Galhardo, mas acabou isolando na hora da finalização.

Canela brilha e placar vira goleada

Com os outros resultados ajudando, o America entrou no segundo tempo determinado em buscar a virada. No terceiro minuto, Daniel recebeu de Rafinha, dominou, fez o pivô e chutou para o gol, tirando tinta da trave direita de Zé Carlos. Mas a tarde mesmo era do Nova Iguaçu, que não obteve pena em passar pelo adversário. Na marca de 14', Canela aproveitou pane na defesa rubra, ficou de frente para Deola e não perdoou, anotando o seu primeiro gol como profissional. E ainda tinha mais. Aos 28', a jovem promessa recebeu, outra vez, a bola em ótimas condições e finalizou tirando do goleiro adversário, ampliando o marcador.

Os gols sofridos desanimaram totalmente o America, que sucumbiu à uma humilhante goleada. Infernal para o adversário, Canela foi acionado no ataque, mas dessa vez ele trabalhou como garçom, servindo Fábio Henrique, que completou para o fundo das redes, confirmando a eliminação do America e elevando a moral do Nova Iguaçu para o Grupo X.