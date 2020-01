Milton Bivar coloca ponto final sobre Diego Souza no Sport: “Encerraram as contratações”

Presidente do Sport confirmou na manhã deste sábado (11) que o rubro-negro não contratará mais jogadores nesse início de temporada. E com isso frustrou parte da torcida leonina que acreditava na volta de Diego Souza.

De acordo com Milton Bivar, por questões financeiras, não haveria possibilidade de mais chegadas ao clube, consequentemente encerando qualquer chance de contratação tanto do meia ex-Botafogo, quanto de Everton Felipe, atualmente na equipe do São Paulo. O mandatário citou ainda o interesse no zagueiro Joel Carli, atualmente no Botafogo, mas a equipe carioca recusou a proposta leonina.

“Encerrou as contratações. Nós não temos mais massa de manobra para contratar ninguém. Não podemos contratar nem Diego Souza, nem Everton Felipe, nem Joel Carli e nem jogador nenhum mais.”

Apesar do fim das contratações, Milton acredita no atual elenco, onde ao lado do diretor de futebol Nelo Barros e Wanderson Lacerda afirmou a força da equipe.

“Acredito que o Sport não vai entrar no campeonato com um time fraco. Este time daí é forte. É um time que a gente precisa ver que alguns podem dar uma resposta imediata e outros não.”

A equipe do Sport realizou um jogo treino nesta manhã contra o Botafogo-PB, que terminou empatado sem gols. O primeiro jogo oficial do leão será fora de casa, no dia 19 contra o Náutico, às 16h, pela primeira rodada no Campeonato Pernambucano.