Oeste supera Desportiva Paraense de virada e segue na Copa São Paulo

Acabou a caminhada na Copa São Paulo de Futebol Junior para os meninos do Desportiva Paraense-PA. Na noite desse domingo, 12, a equipe foi derrotada, de virada, para o Oeste-SP, por 3 a 1.

E o público presente em Osasco não demorou muito pra ver o primeiro gol do jogo. Logo aos 10 minutos, em uma saída de bola errada dos paulistas, Betinho ficou com a bola, limpou a jogada e chutou. A bola desviou na trajetória e foi parar no ângulo: 1 a 0.

No entanto, a resposta do Oeste também não demorou muito para vir. Quatro minutos depois, após cobrança de escanteio, Douglas subiu mais alto e mandou no canto do gol, empatando a partida.

Nove minutos depois, em uma jogada que começou na defesa, Reifit virou o placar depois da bola rebater diversas vezes na área. No segundo tempo, os paulistas precisaram de pouco tempo para ampliar e fechar o placar.

Aos quatro minutos, depois de uma furada do defensor do Desportiva, Tite sacramentou o marcador após rápido ataque pelo lado do campo.

Agora, o Oeste-SP aguarda definição da Federação Paulista de Futebol (FPF), para conhecer o próximo adversário na terceira fase da Copa SP.