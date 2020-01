Guia #CariocaVAVEL | Parte I: resumo da Seletiva para os grupos A e B

Protagonista das edições passadas por ser confuso e deixar jogadores e torcedores sem entender o que estava acontecendo no campeonato. O regulamento do Campeonato Carioca 2020 sofreu alterações. A principal mudança é que se um clube vencer os dois turnos, ele poderá ser campeão direto, mas existe uma ressalva. Entenda no decorrer do texto!

Seletiva do Carioca

Presente desde 2017 no Carioca, a Seletiva reuniu seis clubes. Os quatro piores colocados em 2019 e o campeão e vice da Série B1. Após uma disputa acirrada, Portuguesa e Macaé garantiram vagas na fase principal da competição.

Americano, Nova Iguaçu, América e Friburguense foram eliminados e disputara o Grupo X, onde apenas um clube se salvará. Os três times restantes disputarão o Grupo Z, que apontará apenas um rebaixado para a Série B1 2020. Existindo a possibilidade de retornar para a disputa da Seletiva no Carioca de 2021. Os três clubes que se mantiverem só retornarão as atividades caso disputem a Copa Rio no segundo semestre.

Fase Principal

Os 12 clubes foram divididos em dois grupos. Grupo A e Grupo B.

Grupo A: Botafogo, Flamengo, Bangu, Boavista, Cabofriense e Portuguesa.

Grupo B: Fluminense, Vasco, Macaé, Madureira, Resende e Volta Redonda.

Primeiro turno do Estadual, a Taça Guanabara terá seis rodadas, onde os clubes de um grupo enfrentarão os clubes do outro. Os dois melhores de cada avançam para as semifinais e finais, que serão disputadas em uma única partida.

No segundo turno, a Taça Rio terá cinco rodadas, as equipes enfrentarão outras do mesmo grupo. Os dois melhores de cada avançam para as semifinais e finais, que também serão disputadas em uma única partida.

E o Campeão Carioca?

A semifinal geral, que era realizada até a edição passada, não existe mais. Em 2020, caso uma mesma equipe vença os dois turnos e ela for a melhor na classificação geral, será a campeã do Carioca. Caso a equipe vença os dois turnos e não seja a primeira colocada geral, esta equipe disputará uma final em partidas de ida e volta contra esse adversário, tendo a vantagem de dois empates.

Se o campeão dos turnos forem equipes diferentes, disputarão as finais em jogos de ida e volta, sem vantagem para nenhum time.

A classificação geral se dará pela pontuação das partidas das Taças Guanabara e Rio, as semifinais e finais dos turnos não contarão.

Semifinais e finais, entre os quatro times considerados grandes, serão, somente, no Maracanã ou no Nilton Santos. Caso aconteça semifinais ou finais entre um grande e um pequeno, ou entre equipes menores, os jogos poderão ser realizados em São Januário, Raulino de Oliveira e Elcyr Resende.

O VAR está confirmado como ferramenta da arbitragem. Ele será utilizado nas semifinais e finais dos turnos, nas gerais e também em clássicos.

NOVIDADES

No Carioca 2020, a forma de distribuição de vagas para a Copa do Brasil 2021 foi alterada. Anteriormente, os quatro melhores colocados asseguravam as vagas. Na edição atual, o campeão e o vice terão vagas e as outras duas pertencerão a clubes de menor investimento.

Foi criado a Taça Independência, onde o melhor time na classificação geral, excluindo os quatros grandes, será declarado campeão e terá uma vaga na Copa do Brasil 2021.

A disputa pela última vaga promete ser acirrada. Será realizado um Torneio Extra, onde os quatro melhores times do estadual, excluindo os quatro grandes e o campeão da Taça Independência, jogarão semifinais e finais em jogo único. O campeão garantirá vaga na Copa do Brasil de 2021.

Os grandes que não conseguirem vaga pelo Estadual, entrarão pelo Ranking Nacional de Clubes, então não correm risco de ficarem de fora.