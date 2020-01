Volta Redonda promove seis atletas que disputaram a Copinha ao profissional

O Volta Redonda anunciou, na tarde desta segunda-feira, 13, a integração de seis atletas da base ao profissional para a temporada 2020. Após a eliminação na Copa São Paulo de Futebol Junior, os zagueiros Gabriel e Davison; o lateral-esquerdo Marcinho; os meias Bambam e Gregório; e o atacante Andrey farão parte do plantel que disputará o Campeonato Carioca, a Copa Rio, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Outra mudança anunciada pelo clube foi a promoção de Neto Colucci a auxiliar técnico da equipe principal. O comandante da base na Copinha agora trabalhará ao lado de Luizinho Vieira e poderá transmitir com mais proximidade o conhecimento sobre os atletas mais jovens que foram promovidos.

Além dos seis novos nomes, o Esquadrão de Aço já contava com mais sete jogadores que foram revelados na base do clube: os goleiros Vinicius e Avelino; o lateral-direito Julinho; os volantes Bodão e Bruno Barra; e os meias-atacantes Pedro Alves e Luan. Com isso, o Voltaço vai misturar, em 2020, a experiência de nomes como Bernardo e João Carlos com jovens das categorias de base.

"No nosso planejamento estava prevista esta integração dos atletas do sub-20 após a Copinha, deixando o nosso elenco com 13 pratas da casa, reafirmando assim, a nossa total confiança na nossa base. Sabemos da importância de ter um elenco mesclando experiência e juventude, ainda mais se for com jogadores que têm uma identificação com o Volta Redonda”, disse o vice-presidente e vice de futebol Flávio Horta Júnior.

O primeiro compromisso oficial do Volta Redonda será contra o Botafogo, neste sábado, dia 18, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela Taça Guanabara. O alvinegro deve entrar em campo desfalcado de atletas importantes, que permanecerão na pré-temporada.