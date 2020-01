Guia #CariocaVAVEL | Parte II: resumo da Seletiva para os grupos A e B

Por Gabriel de Oliveira e Lucas Sousa

Neste sábado (18), às 16h (de Brasília), a bola rola pela Taça Guanabara. Em campo, a Portuguesa-RJ visita o Madureira em Conselheiro Galvão, enquanto o Macaé recebe o Flamengo, no Maracanã. Ambos os times — Portuguesa e Macaé — participaram da Seletiva, fase classificatória que garante vaga na Elite Carioca.

A Lusa terminou na liderança invicta, com três vitórias e dois empates nos cinco jogos que disputou. Estabelecendo o favoritismo desde o início, passou a maior parte da seletiva na liderança, e após vencer o Nova Iguaçu na quarta rodada, garantiu o acesso para a fase principal com 11 pontos. Com destaque para o trio de frente formado por Adriano (3), Romarinho e Jhulliam (2), os atacantes fizeram 7 dos 10 gols da equipe.

Já o Macaé não fez uma campanha tão boa, mas conseguiu ficar com a segunda vaga. Na penúltima rodada, o time da baixada estacionava na quinta colocação, frente apenas do lanterna Friburguense.

O Alvianil venceu duas partidas, empatou uma e perdeu outras duas e só conseguiu a classificação na última rodada em um empate por 2 a 2 com a Portuguesinha.

O Macaé chegou na última rodada dependendo de alguns resultados para se classificar: precisava pontuar e torcer por uma derrota do Americano, diante do lanterna Friburguense. A missão que já não era fácil, se tornou mais difícil quando a Portuguesa abriu 2 a 0 nos primeiros 30 minutos de partida. Neste momento, Americano e Friburguense estavam empatando por 0 a 0 e a classificação estava nas mãos do time de Campos dos Goytacazes.

A partir daí as coisas mudaram, o Friburguense — que não tinha feito nenhum gol até a última rodada — abriu o placar e se manteve na frente até o fim da partida, batendo o Canão por 1 a 0. O Macaé buscou o empate na raça e na superação e conseguiu. Na segunda etapa, Diogo Maranhão e Gedeil empataram para o Avianil. Com isso, ficaram definidos os classificados: Portuguesa (1º) e Macaé (2º).

Os times que não subiram formarão um novo grupo, denominado Grupo X, onde se enfrentarão em partidas de ida e volta para definir os rebaixados para a Série B do Campeonato Carioca. Ao mesmo tempo, os dois premiados com a classificação na A iniciam a luta pela permanência e, quem sabe, serem a surpresa da competição. Vale lembrar que o Cariocão dá vaga para a Copa do Brasil e para a Série D do ano seguinte para os "pequenos" com melhores colocações.

