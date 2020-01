Matheus Davó: habilidoso e veloz, saiba mais sobre o atacante do Corinthians

Matheus Alvarenga de Oliveira, o "Davó", com apenas 20 anos chega ao Corinthians com status de grande promessa. Não é por menos, um dos destaques da Copinha em 2019, com poucos meses de atuação nos profissionais, o atacante foi o grande nome do Guarani na última temporada, e apesar de já ter se apresentado com seus novos companheiros de time há uma semana, assinou seu contrato no último domingo (12).

Natural de São paulo, Davó surgiu na Portuguesa de Desportos. Pela Lusa, permaneceu por alguns anos, até 2017 quando deixou o Canindé para ir ao time de base do Guarani, em Campinas. Famoso por revelar craques nacionais como, Careca, Neto, Amoroso, Luizão, Evair e companhia, o Bugre tinha Davó como uma de suas apostas desde 2018.

Copinha

Lançado à Copinha como camisa 9, não decepcionou. Davó e seus companheiros de sub 20 levaram o Guarani às semifinais da competição, quando só foi parado pelo campeão São Paulo. O time de Campinas não iria tão longe na competição desde seu título em 1994. Na competição foram 6 gols em 8 jogos.

Sem espaço no Paulistão por conta das regras, onde, o jogador de base tem de ter pelo menos dois anos em seu clube revelado, Davó não pôde jogar o estadual. Ainda sim, em março, o jogador já despertava interesse de alguns clubes, mas assinou sua renovação com o Bugre até 2022, com multa de R$8 milhões para mercado nacional e US$20 milhões para o exterior.

Destaque

Pouco depois do estadual, o atleta finalmente esteve livre para estrear aos profissionais. Pela terceira rodada do Brasileirão Série B, o atacante saiu do banco de reservas e participou da etapa final do jogo contra o Brasil de Pelotas Desde então, o jogador rapidamente virou titular e companheiro de ataque de Michael Douglas.

Com a camisa 10 em seu ano de estreia nos profissionais, Davó participou ao todo de 30 jogos do Guarani, marcando 3 gols na competição.

Apelido

O curioso apelido de Matheus vem da forte presença de Dona Helena, sua avó. Davó é uma referência à companhia que o jogador tinha, quando Dona Helena o levava para os treinos. Segundo o Matheus, inicialmente seu apelido era "moleque da avó", e com o passar do tempo virou "Davó".

Corinthians

Desde a apresentação da equipe no dia 6, Davó já participa das atividades no clube normalmente. Com contrato assinado até 2023, o atacante participará da Flórida Cup em seu primeiro desafio no Timão. Junto de Luan e Cantillo, são os únicos reforços do Corinthians para a temporada 2020 até o momento.