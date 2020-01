Lateral do Goiás, Kevin é emprestado ao Grêmio

Neste domingo (12), o Grêmio encaminhou a contratação do jovem lateral-direito Kevin que atuou pelo Goiás em 2019. Com apenas 22 anos e com passagens pelo Cruzeiro, Guarani e Goiás o jogador deve ser anunciado nos próximos dias. Os direitos federativos do atleta pertencem ao Tombense que irá emprestá-lo ao tricolor por cinco meses, caso agrade o staff tricolor o empréstimo pode ser prorrogado até o final do ano.

Inicialmente o jogador será testado na equipe de transição gremista, equipe que deve iniciar o Campeonato Gaúcho para que o elenco principal tenha mais tempo de pré-temporada. O antigo lateral direito do time de transição, Felipe, já está no elenco principal e será opção para Renato Gaúcho junto com o recém contratado Victor Ferraz.

Segundo entrevista do próprio atleta quando foi apresentado no Goiás, é um lateral com bastante vocação ofensiva que sabe da responsabilidade defensiva que a posição exige. Os números do atleta pelo Guarani, na série B de 2018, confirmam os grandes atributos ofensivos do atleta sendo o líder de assistências da equipe na competição.

Desempenho na Série B de 2018

30 jogos;

4 assistências; (primeiro do Guarani)

43 assistências para finalização;

26 cruzamentos certos;

46 desarmes certos; (terceiro do Guarani)

9 finalizações;

1.328 passes certo; (primeiro do Guarani e terceiro da Série B)

Os números ofensivos confirmam sua qualidade no apoio e os bons números defensivo reforçam a atenção do atleta nesse quesito, especialmente os 46 desarmes certos. Em desarmes, assistências e passes certos, a jovem promessa teve desempenho superior a todos os laterais gremistas na Série A de 2019.