São Paulo goleia Flamengo-SP e se classifica para terceira fase da Copinha

São Paulo e Flamengo-SP se enfrentaram, neste domingo (12), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo - SP, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor Paulista goleou a equipe de Guarulhos por 5 a 0, com gols de Sena, Gabriel Falcão, Juan, Maia e Rodrigo Nestor.

Domínio Tricolor na primeira etapa

O São Paulo teve uma oportunidade de marcar logo ao primeiro minuto da partida. Anilson avançou pela direita e cruzou dentro da área. Juan desviou de cabeça no canto do gol, mas João Gabriel defendeu e evitou o possível gol do Tricolor.

Os Meninos de Cotia só voltaram a ter uma oportunidade de marcar aos 21 minutos. Maia aproveitou sobra de bola e soltou uma pancada, mas a bola explodiu na trave. No rebote, Juan mandou para fora e desperdiçou a oportunidade.

Aos 26, Sena foi acionado pela direita e cruzou para Galeano, que, sem marcação, finalizou no canto de João Gabriel e inaugurou o marcador.

O São Paulo ainda quase ampliou o placar na primeira etapa. Aos 35 minutos, Maia recebeu na ponta da entrada da área e cruzou. Entretanto, a bola foi em direção ao gol e explodiu no travessão.

Chuva de gols na segunda etapa

O segundo gol são-paulino da partida foi aos 9 minutos do segundo tempo. No rebote, Gabriel Falcão aproveitou a oportunidade e, de esquerda, fez o segundo da partida.

Mesmo com a vantagem no placar, o São Paulo não colocou o pé no freio. Aos 17, Galeano fez uma excelente jogada pela direita e cruzou na área para Juan concluir. 3 a 0!

O quarto do gol do Tricolor aconteceu aos 24 minutos. De rebote, mais uma vez, Maia ampliou o marcador para o São Paulo.

Na sequência, mais uma bola na rede do São Paulo. Rodrigo Nestor, que fazia sua estreia na Copinha, recebeu de Thalles Costa e concluiu para afundar mais o Flamengo-SP.