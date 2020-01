Com meta de chegar à Seleção, lateral Maílton é apresentado no Atlético-MG

Na lateral direita do Atlético-MG, sem dúvidas, o treinador Rafael Dudamel não deverá ter dores de cabeça nessa temporada. Além do experiente Patric (com quase dez anos de clube), o Alvinegro ainda possui o jovem Guga, convocado constantemente para as seleções de base. Na tarde desta terça-feira (14), na Cidade do Galo, o lateral Maílton foi oficialmente apresentado à imprensa.

Destaque do Operário-PR na Série B de 2019, Maílton afirma que não pensou duas vezes ao receber a proposta da equipe preta e branca.

"Quando se trata do Atlético-MG, é um clube com uma história enorme no futebol e pesa bastante quando nós (atletas) recebemos o convite. Então, eu não pensei duas vezes e sempre deixei claro a minha vontade. Tive outras propostas, mas optei pelo Galo pelo projeto apresentado".

Assim como o lateral-direito Emerson (vendido ao Barcelona em 2018), e Guga, o mais novo lateral no Atlético-MG almeja seguir os mesmos passos de sucesso no alvinegro e conseguir vestir a amarelinha pela primeira vez.

"Sem dúvidas. Seria uma honra, para mim, estar traçando as mesmas metas que eles (Guga e Emerson), e espero, assim, poder chegar à Seleção Brasileira jogando pelo Atlético-MG".

Existe a possibilidade do Atlético-MG seguir fazendo caixa para colocar as contas em dia, e uma futura boa venda de Guga é vista com bons olhos pela diretoria. Porém, enquanto isso não acontece, o venezuelano Dudamel contará com três nomes à disposição para a lateral direita.

"É uma concorrência que acontece em qualquer clube. É sadia todos estarem ali no dia-a-dia trabalhando pelo seu espaço. Quem o Rafael Dudamel optar pra começar uma partida eu tenho certeza que vai estar muito bem preparado".