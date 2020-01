Goiás bate Palmeiras e se classifica às oitavas de final da Copa São Paulo

E caiu mais um grande na Copinha! Na última terça-feira (14), o Goiás enfrentou o Palmeiras na Fonte Luminosa, em Araraquara, e venceu a partida pelo placar de 1 a 0, com gol de João Marcos!

O pênalti que deu a vitória ao Esmeraldino

O primeiro lance de perigo foi aos 45 segundos de jogo, quando Lucas Cordeiro pedalou em cima da marcação e bateu sem ângulo mirando o ângulo, pela direita, e obrigou Luys Felipe a tirar a bola para escanteio!

Aos 12 minutos, pela esquerda, Pedro Marinho invadiu a área e conseguiu a finalização cruzada, mas bateu pra fora! E dois minutos depois, Lucas Cordeiro conseguiu uma ótima jogada pela direita já dentro da área e achou Marcelinho na entrada dela. O atacante palmeirense bateu forte, no canto esquerdo, mas Luys Felipe espalmou para longe!

Aos 25 minutos, Gabriel Silva carregou a bola na intermediária, levou pro meio e bateu de fora da área, mandando a bola pelo lado esquerdo do goleiro, mas para fora sem perigo.

Com 32 minutos, o Goiás voltou a chegar, com um chute de Lucas Lima, ainda pela direita, mas a bola foi nas mãos de Magrão, que não soltou ela.

Aos 45 minutos, literalmente no último lance do primeiro tempo, Patrick de Lucca conseguiu um belo toque de calcanhar para Fabrício, já dentro da área. O camisa nove bateu de primeira, travado pela marcação, e mandou a bola para longe do gol!

Na saída do segundo tempo, logo aos dois minutos, Lucas Cordeiro dominou na entrada da área, fazendo uma “embaixadinha” e bateu sem deixar ela cair, acertando a rede pelo lado de fora de Luys Felipe, que já estava saindo para seu lado esquerdo.

Com oito minuto, João Marcos, após um toque de Da Silva, tentou dar uma bicicleta de dentro da área, mas mandou a bola para longe. Com 23 minutos, o Palmeiras teve uma falta perigosa pela direita, mas a jogada terminou com um chute de Lincoln travado. Na sequência do escanteio, na entrada da área, Ramón conseguiu a finalização, mas Da Silva tirou em cima da linha!

Aos 28 minutos da segunda etapa, em um lateral na área, Pedro Marinho tentou o domínio e foi chutado por Hiago, que cometeu o pênalti para o Goiás. João Marcos pegou a bola para bater e, com muita tranquilidade, deslocou o goleiro, batendo no canto esquerdo de Magrão, que voou no canto direito, sem nada poder fazer! No meio do segundo tempo, o Goiás abriu o placar!

No último minuto, em um escorregão do marcador, Iago desceu pela direita, cruzou para Gabriel Silva, que ajeitou para Lincoln bater, mas ele foi travado! Após isso, o Goiás desceu, segurou a bola e viu o jogo acabar, se classificando para as oitavas de final da Copinha!

O Goiás enfrentará o Vasco, que venceu a Itapirense por 1 a 0. O local e a data da partida ainda não foram definidos.