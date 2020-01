Raniel é apresentado oficialmente ao Santos: "Me imagino marcando vários gols"

Confirmado no Santos desde o final do ano passado, o atacante Raniel finalmente foi apresentado pela diretoria. Em coletiva de imprensa nesta tarde de terça-feira (14), o ex-São Paulino que usará a camisa número 12, falou sobre suas expectativas no Peixe, seu passado no Cruzeiro, o novo treinador do clube e os principais nomes ofensivos do Santos.

Abrindo a apresentação, José Carlos Peres, presidente santista, afirma que Raniel chega para ter um futuro de sucesso na Vila Belmiro.

"Mais um grande jogador chegando ao elenco do Santos. Tivemos alguns jogadores de Minas que fizeram sucesso no Santos. Apesar de que ele começou no Santa Cruz, passou pelo Cruzeiro, São Paulo e veio para cá. Chega para qualificar o elenco. Sempre fez gol contra o Santos, na Vila, no Pacaembu, agora é hora de fazer contra os outros", comenta.

Com o número 12 estampada na camisa, o atleta que já estava vestindo seu novo uniforme exalta a força ofensiva do clube, que durante 2019 foi formada por Soteldo, Eduardo Sasha e Marinho. Sem afirmar em qual posição de ataque ele jogará, Raniel afirmou que chegara para "brigar por posição".

"Acompanhei a bela campanha do Santos. Apesar de não ser campeão, fez bela campanha. A gente sempre tem esperança de ser mais aproveitado ao chegar em novo clube. Mas tem que ir com cautela, com cuidado. Chego para brigar por posição, tem jogadores experientes. Sem vaidade. Temos que ter humildade, companheirismo com todos. O espaço é deles. Estou para ajudar o Santos".

Passado

Revelado pelo Santa Cruz, Raniel chegou por empréstimo ao Cruzeiro em 2016, onde inicialmente defendeu a equipe sub 20 da Raposa. Destaque, o atacante na temporada seguinte foi comprado pelo time mineiro e logo garantiu seu espaço no time titular. Sua melhor fase foi em 2018, quando marcou 9 gols em 55 jogos na temporada.

Já sem muito espaço em 2019, foi vendido ao São Paulo. E apesar de não corresponder no tricolor, o jogador já despertava interesse do rival, Santos. Com apenas um gol em 11 jogos, Raniel foi envolvido na troca com Vitor Bueno, ex-santista que permaneceu no Morumbi.

Santos

Recém chegado, Raniel comentou sobre Jesualdo Ferreira, seu novo técnico: "Jesualdo trabalha para caramba. O ano é longo, tem várias competições. Pessoal é bastante sério. Treinamento sempre forte, sempre intenso. Competições são várias. Vamos brigar por várias coisas esse ano. São especiais".

Segundo o próprio jogador, Jesualdo tem o testado pelas pontas direita e esquerda, e apesar de sua preferência ser centroavante, Raniel se diz pronto para defender o Santos.

Vestindo a camisa número 12, Raniel comentou sobre a rapidez da sua negociação, pois apesar de ser promissor, estava no arquirrival. "Foi rápido. Eu fui pego também um pouco de surpresa. Mas assim que eles falaram da proposta eu disse que queria ir. Sempre teve o DNA ofensivo, velocidade, buscar o gol e é isso que eu gosto. Não hesitei. Quis fazer parte desse grupo, pois tenho certeza que é onde vou me sentir bem. Parece que estou indo por um lugar que já passei por lá".

Dados

Aos 23 anos, Raniel chega ao Santos por empréstimo até o final de dezembro. O jogador será opção de ataque junto ao trio Soteldo, Marinho e Sasha, além dos reservas Fernando Uribe, Tailson, Kaio Jorge, Derlis González e Lucas Venuto.