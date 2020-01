Contratado pelo Anapolina, Cassius Coelho ignora exterior e visa elite do futebol brasileiro

Recém-contratado pelo Anapolina para disputar o Campeonato Goiano 2020, Cassius Coelho rejeitou propostas do leste europeu e da Ásia, visando uma oportunidade nas principais divisões do futebol brasileiro no segundo semestre.

“Essa é minha meta e meu objetivo. Quero fazer um bom campeonato goiano, ter sequência de jogos e engrenar no cenário nacional novamente, igual o que eu estava, no Santos, por exemplo, antes de ir embora do Brasil”, comenta Cassius.

Foto: Divulgação/Anapolina

Nas últimas duas temporadas do estadual, 2018 e 2019, a Rubra passou de fase, e chegou na semi e quartas de finais, respectivamente. O defensor de 24 anos comentou a oportunidade de atuar pelo Anapolina.

“A Anapolina vem de excelentes campanhas nos estaduais anteriores, bateram na trave em 2018 e foi vitrine para alguns jogadores que estão em destaque hoje. Então acredito que se eu fizer o meu papel, ajudar a equipe em seu objetivo coletivo, me desempenhar bem, ter sequência de jogo e mostrar o meu futebol, com certeza portas vão se abrir. Eu quero voltar para a elite”, conclui.

Visando uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, a Anapolina estreia no Campeonato Goiano no dia 22 de janeiro, às 20h30, diante do Jaraguá. O local ainda não foi definido.