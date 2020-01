Com gol no fim da partida, Athletico vence Taboão da Serra e avança na Copinha 

O Athletico venceu por 2 a 1 a equipe do Taboão da Serra nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na tarde desta quarta-feira (15), e avançou às quartas de final da competição. O gol da vitória veio no fim da partida, nos acréscimos, com gol contra do zagueiro Alan, que mandou pra rede na tentativa de afastar a bola após grande defesa do goleiro Sacana.

O Furacão manteve seu estilo de jogo e foi pra cima no início da partida, mas quem tava a primeira grande chance foi o Taboão, aos 10 minutos, quando Alison viu Léo adiantado e tentou da intermediária, por cobertura, mas o goleiro conseguiu espalmar e evitar o gol. Um minuto depois, aos 11, veio o gol do Athletico. Paulo Vitor recebeu na meia-lua, levou para a perna esquerda e bateu firme, rasteiro, para abrir o placar. A pressão rubro-negra continuou, e Jajá quase fez um gol de placa ao driblar o zagueiro e chutar forte, mas Sacana defendeu.

O empate do CATS veio logo no reinicio da partida, aos 13 da segunda etapa, quando Alison recebeu na meia esquerda, deu um belo drible e mandou um chute forte, no ângulo. O Taboão tentou manter o ritmo e chegou muito perto do segundo gol, aos 34 minutos, quando a bola sobrou para Marquinhos que, dentro da área e sem goleiro, acabou chutando para fora. Um gol perdido inacreditável.

O auxiliar levantou a placa de quatro minutos de acréscimo e o jogo se encaminhava para a disputa de pênaltis, mas Alan acabou mandando para o fundo das redes, contra, após bela defesa do goleiro Sacana.

Na próxima fase, o Furacão vai enfrentar o vencedor da disputa entre Corinthians e Mirassol, que jogam nesta quarta-feira.