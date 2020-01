Exclusivo: Gabrielli, goleira do Flamengo, fala de Futebol Feminino e títulos

Gabrielli Croco, goleira da equipe Flamengo Marinha desde abril de 2019 e recém-convocada pela Técnica Pia Sundhage para a Seleção Brasileira principal, no último amistoso contra o México.

Aos 25 anos, a atleta iniciou a carreira no futebol na equipe do São José onde fez parte da equipe Campeã da Libertadores em 2014 e no mesmo ano fez parte da Seleção Sub-20 campeã Sul Americana, passou pela Portuguesa de Desportos e Audax, até que no ano passado chegou ao Rio de Janeiro para defender a equipe Rubro Negra do Flamengo Marinha e já nesse mesmo ano conquistou o Campeonato Carioca. Em entrevista exclusiva à VAVEL Brasil, Croco faou sobre o futebol feminino e seus títulos.

VAVEL: Gabi, de onde surgiu a vontade de ser uma jogadora de futebol?

A vontade de ser jogadora é desde pequena, jogava futebol na rua com o meu irmão e depois fui jogar salão em um time da cidade ​​​​​.



VAVEL: você só tem 25 anos mas tem muita experiência e títulos com os times e com a amarelinha. Como é levar sua experiência para o campo hoje, para as meninas que estão começando?

É gratificante poder passar aquilo que já vivi , da mesma forma que passei quando em grandes clubes eu era muito “crua“, sempre procurei sugar ao máximos as mais experientes, hoje tento ajudar ao máximo as mais novas.



VAVEL: você consegue ver uma diferença na visibilidade do futebol feminino de 5 anos atrás e o de agora?

Com certeza, a diferença é bem significativa, o futebol feminino está evoluindo bem, hoje temos mais times e melhores salários, lógico torcemos pra que melhores cada dia mais.



VAVEL: a goleira de um time pode ser a heroína ou a grande vila do jogo. Como você trabalha o seu psicológico em relação à pressão dos torcedores e até mesmo dos colegas de time?

Ser goleiro é ser frio, nós não podemos nos abalar quando erramos , por isso treinamos muitos e mesmo assim quando erramos temos que ficar com a cabeça em pé e esperar a próxima bola pra tentar corrigir o erro.



VAVEL: quem é sua grande ídola no futebol?

Uma grande ídola é Marta pela história de vida dela por lutar pelo futebol e lógico pelo futebol que ela joga , mas admiro muito uma grande goleira a Vivi que hoje é goleira do Palmeiras.



VAVEL: deixa um recado para as meninas que sonham em seguir carreira no esporte.

Meu recado é pra nunca desistir daquilo que sonha e sempre trabalhar muito pra poder realizar o sonho.

No dia 09 de fevereiro, Gabi entra em campo pelo Flamengo contra o Santos, pelo Brasileirão Feminino.